Tipps zur Auswahl der besten Espressomaschine

In Deutschland trinken die Menschen pro Jahr, pro Kopf beinahe mehr als 162 Liter Kaffee im Jahr. Auf welche Art ist jedoch unterschiedlich und genau danach richtet sich auch die Wahl der perfekten Kaffeemaschine. Denn nicht jedes Modell eignet sich gleichermaßen für die jeweils bevorzugte Zubereitungsart. Die Auswahl kann aber bei der riesigen Anzahl von unterschiedlichen Kaffeemaschinen durchaus überwältigend erscheinen.

Besonders, wenn man den Kaffee zwar gerne trinkt, aber sich weder mit der technischen Seite, noch den Details über die verschiedenen Kaffeesorten und dergleichen auskennt. Die Preise der einzelnen Modelle reichen von unter 100 Euro bis weit über 1000 Euros und auch die Funktionen variieren stark.So gibt es einige Kriterien, die man beachten sollte, bevor man sich für eine Kaffeemaschine entscheidet.

Leitfaden zum perfekten Kaffeegenuss:

Größe

Dies scheinen viele anfangs nicht zu bedenken, da sie viel zu beschäftigt damit sind sich über Farbe, Funktionen und Preis Gedanken zu machen. Dennoch spielt dies eine große Rolle, denn oftmals hat man schlicht und einfach nicht ausreichend Platz, um etwa einen Kaffeevollautomaten in seiner Küche zu platzieren.



Eine Pad- oder Kapsel-, oder eine simple Filterkaffeemaschine hingegen, kann man ganz einfach wieder verstauen nach dem Gebrauch und auch sonst, nehmen diese Arten eher wenig Raum ein. Außerdem reihen sie sich in der Preisklasse meist eher im unteren oder mittleren Bereich ein, was nochmals einen Pluspunkt darstellt.

Preis

Neben dem Platzproblem, kommt es aber natürlich auch auf das jeweilige Budget an, und wie viel man dafür ausgeben möchte. Hierfür gibt es kaum Grenzen. Wer möchte und die finanziellen Mittel hat, kann durchaus ein elegantes Modell kaufen, welches schon einmal so viel wie ein Gebrauchtwagen kosten kann.

Zubereitungsart

Neben den ersten beiden Kriterien reiht sich die persönliche Vorliebe der Art der Zubereitung ein. Denn nicht jede Maschine eignet sich gleichermaßen. Für Vieltrinker eignet sich eine völlig gewöhnliche Filterkaffeemaschine oder auch ein Vollautomat. Gehört man jedoch den Kaffee Connaisseuren an, dann wird man sich wohl gerne auch mal eine Tasse frisch gebrühten, vollmundigen Espresso gönnen wollen. Und hier scheiden sich die Geister, welche Maschine den besten ermöglicht.

Wie gelangt man nun zum perfekten Espresso?

Die Geschichte des Espressos, ist beinahe so alt wie die der Menschheit und reicht zurück bis ins alte Äthiopien, woher die Grundlage dafür, der Mokka stammt. In einer kleinen Hafenstadt namens Al-Mucha im Jemen begannen Handelsleute die Bohnen über Arabien und von dort aus in die Welt hinauszutragen. Doch im Gegensatz zu damals, brüht man das flüssige schwarze Gold kaum noch in den Kupferkannen, sondern bedient sich modernen und technisch raffinierten Espressomaschinen.

Kaffeevollautomaten

Diese eignen sich nicht nur für die Zubereitung von Cappuccinos, sondern können durch das bereits integrierte Mahlwerk, auch herrlich vollmundigen Espresso mit frisch gemahlenen Bohnen brühen! Und dies alles mit nur einem Knopfdruck. Preislich reihen sie sich meistens eher im oberen Bereich ein, was für viele eine Hemmschwelle darstellen mag. Die Wartung und Reinigung ist bei diesen Kaffeemaschinen relativ einfach und geschieht mehrmals am Tag automatisch vor einer neuen Zubereitung. Jedoch muss man sich darüber im klaren sein, dass diese einiges an Platz einnehmen und man sie nicht eben mal verstauen kann nach dem Gebrauch.

Kapselmaschinen

Die wohl bekannteste und zugleich auch beliebteste Marke hierfür ist Nespresso. Die kleinen Kapseln, ermöglichen eine breite Auswahl an verschiedenen Geschmäckern, die je nach Saison auch variieren können und gern gesehene Abwechslung in die Tasse zaubern. Die Kaffeemaschinen an sich sind preislich relativ erschwinglich, jedoch wird es etwas teurer, rechnet man den einzelnen Preis pro Kapsel. Außerdem muss man bedenken, dass man wenn man die Kapseln nicht wie vom Hersteller vorgesehen nach dem Gebrauch ins Geschäft bringt, wo sie ordnungsgemäß recycelt werden können, dann belastet man die Umwelt bei regelmäßigem Konsum doch sehr stark.

Pad-Kaffeemaschinen

Diese funktionieren nach einem sehr ähnlichen Prinzip wie die Kapselmaschinen, jedoch verwendet man anstatt von Kapseln, kleine gefüllte Pads. Diese Variante ist meist auch noch etwas kostengünstiger und definitiv umweltfreundlicher. Die Maschinen an sich sind preislich zwar ähnlich der von Nespresso, liegen aber dennoch etwas darunter, weshalb sie vor allem für die kleinere Geldtasche geeignet sind.

Einbaukaffeevollautomaten

Die Funktionsweise ist dieselbe wie bei herkömmlichen Vollautomaten. Die ganzen Bohnen werden in eine Kammer eingefüllt und dort für jede Tasse Espresso frisch gemahlen. Die deutlich höhere Preisklasse schreckt jedoch viele vom Kauf ab und man muss bedenken, dass nicht jede Küche dafür vorgesehen ist. Außerdem stellt sich die Wartung etwas komplizierter dar, als bei kleineren Modellen und wird meistens von einem Fachmann durchgeführt, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Diese muss zudem regelmäßig erfolgen, da man ansonsten Gefahr läuft, dass das Gerät verkalkt und dadurch nicht mehr voll funktionstüchtig ist.

Vorteil hierbei ist aber, dass man eine große Freiheit hinsichtlich der Auswahl der Kaffeebohnen besitzt und nicht gezwungen ist, auf das doch geringe Angebot wie bei Kapselmaschinen zurückzugreifen. Ebenso ermöglichen diese Maschinen meist viele weitere Funktionen, wie die Zubereitung von Lattes und weiteren Spezialitäten, da neben dem Mahlwerk noch ein Milchschäumer verbaut ist.

Die beliebtesten Modelle 2020 waren

Darunter reihen sich definitiv die De’Longhi ECAM als Kaffeevollautomat und die Saeco Xelsis ein, die sich aber preislich stark unterscheiden! Beide bieten mehr oder weniger ähnliche Funktionen an, jedoch zeigt das teurere Modell von Saeco mehr Raffinesse und Detailverliebtheit. Wer sich für eine Einbauvariante entscheidet sollte definitiv die Kaffeemaschine Bosch CTL636ES6 genauer unter die Lupe nehmen!