Die besten Smartphones für Gamer und Neuheiten 2021

Smartphones sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sie dienen nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch als Uhr, Alarm, Informationsquelle und für viele Menschen als ganz persönliches Entertainment-System. Aus der breiten Auswahl an unterschiedlichen Handys wählt jede Person individuell aus – den Ansprüchen, Preisvorstellungen und weiteren Wünschen entsprechend.

Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen und leidenschaftlichen Zockern auf der Suche nach dem perfekten Smartphone behilflich zu sein, stellen wir in diesem Artikel die besten Smartphones für Gaming und mehr vor und sehen uns brandneue Modelle an, die 2021 auf dem Markt erwartet werden.

Unser Favorit unter den Androids

In der Kategorie der Android Phones haben wir uns für das Modell eines Herstellers entschieden, den man zuerst wahrscheinlich nicht mit Smartphones verbindet, sondern eher mit Laptops: das Asus ROG Phone 3 ist ein hervorragendes Gaming-Handy und wird unter den Zockern als eines des absoluten Nonplusultras gehandelt.

Besonders die Version mit der maximalen Speichernutzung von 16 GB RAM hat es in sich. Zusammen mit dem ultraschnellen Snapdragon-865-Plus-Prozessor sorgt dies für ein smoothes Spielerlebnis. Auch das 6,59 Zoll große Full-HD+ Display ist super gamer-freundlich, genauso wie die starke 6000 mAh Batterie, die auch bei längeren Sessions nicht schlappmacht.

Das Beste von iOS

Die Smartphones von Apple sind nicht gerade als die perfekten Gaming Phones bekannt. Ein Modell eignet sich trotzdem gut zum Zocken: auf dem iPhone 12 Pro Max laufen sowohl einfachere Strategiespiele, als auch Casino Spiele oder Online Roleplays einwandfrei.

Mit einer Displaygröße von 6,7 Zoll haben Gamer mit diesem Smartphone sogar noch mehr Sichtweite als mit unserem Favoriten von Asus. Der 3,1 GHz Hexa-Core-Prozessor sorgt dafür, dass Spiele ohne Probleme spielbar sind und davon gibt es im Apple Store wohl die größte Auswahl. Mit seinem 60 Hz-Screen kann das iPhone zwar nicht mit dem Modell von Asus mithalten, für einfachere Games ist dies jedoch locker ausreichend.

Überzeugende Neuheiten 2021

Für das Jahr 2021 haben einige namhafte Hersteller neue Modelle angekündigt. So zum Beispiel Samsung mit gleich mehreren faltbaren Handys; Gerüchten zufolge soll eines davon der direkte Nachfolger des Galaxy Z Fold2 sein, nämlich das Z Fold3. Die neuen Modelle sollen mit noch besseren Screens kommen – perfekt zum Zocken! Angeblich ist auch eine Lite-Version geplant, deren Vorteil vor allem in einem erschwinglicheren Preis liegen würde.

Auch vom OnePlus 9 versprechen sich Gamer einiges: bei dem Modell rechnet man nicht nur mit einem 120 Hz Display, sondern auch einem superschnellen 875-Snapdragon-Prozessor. Gerüchten zufolge wird es sogar eine Pro-Version geben, mit noch besseren Features, auf die sich Gamer freuen können.

Fazit – das beste Smartphone für Gamer

Ob sich Hardcore Gamer am Ende für ein Android oder ein iOS Phone entscheiden sollten, hängt natürlich von den persönlichen Vorlieben eines jeden einzelnen ab. Wem wirklich an einem angenehmen Spielerlebnis liegt, der sollte sich nicht von Markennamen beeinflussen lassen und unter Umständen auch unbekanntere Hersteller bedenken – wenn das Smartphone mit seinen Eigenschaften überzeugt. Wir sind jedenfalls gespannt was uns das Jahr 2021 an Neuheiten bringt und wie sich die Smartphone-Gaming Szene in den nächsten Jahren verändern wird.