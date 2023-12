Surebets: Diese Wett-Systeme versprechen Verluste zu minimieren

Surebets oder sichere Wetten bezeichnen den Umstand, dass es im Sportwettengeschäft möglich ist, sich durch das Wetten auf unterschiedliche Ergebnisse gegen Verluste abzusichern beziehungsweise diese zu minimieren. Dazu musst du allerdings oft lange Recherchieren und verschiedene Quoten von unterschiedlichen Buchmachern oder Wettanbietern mit in deine Rechnung aufnehmen, denn ein einzelner Anbieter wählt seine Quoten nicht so, dass bei konträren Wetten ein Gewinn erzielt werden kann – ein sicherer Gewinn für den Kunden wäre schließlich ruinös für den Wettanbieter.

Bei der Suche nach sicheren Wetten sind die beiden entscheidenden Größen dein Wetteinsatz und die angebotenen Quoten. Diese müssen so gewählt werden, dass verlorene Wetten durch Ausgleichs-Wetten auf abweichende Ergebnisse kompensiert werden können. Dies ist nicht immer möglich und die Suche kann sich als langwierig gestalten. Anbieter wie https://wetttipps-heute.info helfen mit unterschiedlichen Informationen und Tools wie dem Dutching-Calculator, die interessanten Wetten und die nötigen Einsätze zu finden und zu berechnen.

Was ist ein Dutching-Calculator?

Ein „Dutching Calculator“ ist ein Werkzeug oder eine Software, die verwendet wird, um Einsätze auf mehrere Auswahlen in einem Wettmarkt so zu verteilen, dass unabhängig vom Ergebnis ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Diese Technik wird als „Dutching“ bezeichnet. Beim Dutching verteilt man den Einsatz auf verschiedene Wettoptionen, um das Risiko zu minimieren und einen vordefinierten Gewinn zu erzielen, unabhängig davon, welches Ereignis eintritt.

Der Dutching Calculator nimmt die Quoten der verschiedenen Wettoptionen sowie den gewünschten Gesamteinsatz oder Gewinnbetrag als Eingabe und berechnet dann die genauen Einsätze, die auf jede Option platziert werden sollten, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen.

Die Berechnungen berücksichtigen die Quoten der verschiedenen Wetten, um sicherzustellen, dass die Einsätze so verteilt werden, dass der Gesamtgewinn gleichmäßig über alle möglichen Ergebnisse verteilt wird oder dass ein vordefinierter Gewinn unabhängig vom Ergebnis erzielt wird.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dutching keine Garantie für Gewinne bietet und in der Regel dazu verwendet wird, das Risiko zu streuen oder Gewinnchancen zu verbessern. Es erfordert eine genaue Berechnung und Kenntnisse der Quoten, um effektiv eingesetzt zu werden. Eine mögliche Formel zur Verteilung von Wetteinsätzen, die durch einen Duchting-Calculator angewendet werden kann, ist die Plus/Minus-Null Formel zur Minimierung von Verlusten.

Die Plus/Minus-Null Formel

Die Plus/Minus-Null-Strategie ist darauf ausgerichtet, Verluste zu minimieren und im Idealfall einen Gewinn zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass keine Strategie absolute Sicherheit bieten kann, da Sportwetten von Natur aus unsicher sind. Dennoch gibt es auch in der Praxis Beispiele, bei denen die Plus/Minus-Null-Strategie dazu führt, dass kein Verlust entsteht – unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis des Wettkampfs.

Die Formel basiert in der Regel auf 3 Wetten und lautet:

Einsatz fĂĽr Wette 1 = Quote fĂĽr Wette 2 multipliziert mit der Unit (der Einsatz-Größe) Einsatz fĂĽr Wette 2 = Quote fĂĽr Wette 1 multipliziert mit der Unit Einsatz fĂĽr die Ausgleichs-Wette 3 = (Quote fĂĽr Wette 1 – 1) multipliziert mit (Quote fĂĽr Wette 2 – 1), das Ergebnis davon abzĂĽglich der Unit.

Wir stellen ein vereinfachtes FuĂźball-Szenario zur Veranschaulichung vor:

Der Sinn der Ausgleichswette (Wette 3) in der Plus/Minus-Null-Strategie besteht darin, die Einsätze auf Team A und Team B so zu berechnen, dass unabhängig vom Ergebnis des Spiels ein Verlust vermieden wird.

Angenommen, es gibt ein FuĂźballspiel zwischen Team A und Team B mit den folgenden Quoten:

Quote fĂĽr Team A: 2,00

Quote fĂĽr Team B: 3,00

Du hast ein Budget von 100 Euro und möchtest die Plus/Minus-Null-Strategie mit einem Einsatz von 3 % deines Budgets, also 3 Euro pro Unit anwenden:

1. Einsatz fĂĽr Team A: Quote fĂĽr Team B x Unit = 3,00 x 3 Euro = 9 Euro 2. Einsatz fĂĽr Team B: Quote fĂĽr Team A x Unit = 2,00 x 3 Euro = 6 Euro 3. Einsatz fĂĽr Ausgleichswette (Wette 3): (Quote fĂĽr Team A – 1) x (Quote fĂĽr Team B – 1) x Unit = (2 – 1) x (3 – 1) x 3 Euro = 1 x 2 x 3 Euro = 6 Euro

In diesem Beispiel ist der Einsatz für die Ausgleichswette 3 positiv (6 Euro). Das bedeutet, dass du in diesem Fall auf diese Wette setzen würdest, um sicherzustellen, dass unabhängig vom Ergebnis des Spiels ein Gewinn oder Verlust vermieden wird.

Nehmen wir an, Team A gewinnt das Spiel. Du hättest 9 Euro von deiner Wette auf Team A gewonnen, und du hättest 6 Euro in Wetteinsätzen auf Team B verloren. Der Gewinn wäre also 9 – 6 = 3 Euro, was einem Plus entspricht.

Wenn Team B gewinnt, wĂĽrdest du 6 Euro von deiner Wette auf Team B gewinnen und 6 Euro in Wetteinsätzen auf Team A und die Ausgleichswette C verlieren. Das Ergebnis wäre dann 6 – 6 = 0 Euro, was einem Plus/Minus-Null entspricht.

In der Realität stehen allerdings selten so günstige Quoten zur Auswahl. Zudem entfällt eine Glücksspielsteuer von 5 Prozent auf die Einsätze. Bei System-Wetten, die auf die Minimierung von Verlusten ausgelegt sind, wird außerdem ein großer Teil der potenziellen Gewinne in Ausgleichswetten investiert, sodass die Gewinne in der Regel im einstelligen prozentualen Bereich liegen und durch Steuern, Gebühren und Verlustrisiken leicht aufgebraucht werden. Surebets mit garantierten Gewinnen, die über die Kosten hinausgehen zu finden, ist deshalb oft gar nicht möglich und sogar mit dem Risiko von nachträglichen Stornierungen durch die Wettanbieter verbunden.

