Westeuropa vs. Osteuropa: Kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Dass es zwischen den einzelnen Menschen auf der Welt sehr viele Unterschiede und natürlich auch viele Gemeinsamkeiten gibt, liegt auf der Hand. Aber es gibt nicht nur Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen einerseits, sondern andererseits generell zwischen Menschen aus Westeuropa und solchen aus Osteuropa. Bei allen kulturellen Unterschieden lohnt sich natürlich auch ein Blick auf die entsprechenden Gemeinsamkeiten der Menschen, die von unterschiedlicher Herkunft sind.

Unterschiede zwischen West- und Osteuropa

Kulturelle Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen aus diesen verschiedenen Provenienzen findest du somit sehr leicht bei den so öffentlichkeitswirksamen Thematiken wie der Religion, den Rechten von Minderheiten, der Homosexualität, der legalen Abtreibung und natürlich auch bei den unterschiedlichsten sozialen Themen. Die Gleichstellung von Mann und Frau nimmt in diesem Zusammenhang auch einen wichtigen Diskussionspunkt ein. Dies zeigt sich auch besonders deutlich bei religiösen Themen.

Kommst du aus einem osteuropäischen Land, wirst du feststellen, dass die Akzeptanz von Familienmitgliedern, die einer anderen Religion zugehören, sehr schwierig ist. Anders sieht es für dich aus, wenn du aus einem westeuropäischen Land kommst. Die Denkweise ist insoweit in Westeuropa freizügiger. So wirst du in westeuropäischen Ländern, wenn es um die Akzeptanz von Familienmitgliedern geht, die beispielsweise dem Islam zugehörig sind, hier grundsätzlich auf weniger Widerstände stoßen als in osteuropäischen Ländern. Dies liegt nicht zuletzt darin begründet, dass die Religion in der osteuropäischen Hemisphäre zu einem großen Teil ein Bestandteil der dortigen nationalen Identität ist.

Anders verhält es sich hingegen in der westeuropäischen Hemisphäre. Nationale Identitäten und Religion gegen hier eher getrennte Wege. Ähnliches gilt auch entsprechend bei den anderweitigen oben bereits erwähnten Themen. Ein Musterbeispiel nimmt hier die Kontroverse rund um die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Wird diese in den westeuropäischen Ländern grundsätzlich akzeptiert, so kann von einer Akzeptanz in den osteuropäischen Ländern regelmäßig nicht die Rede sein. Dasselbe Muster findest du auch bei der Frage in Sachen der legalen Abtreibung.

Im Übrigen ist es so, dass sich, wenn es um die vorbezeichneten kulturellen Werte geht, sich in Osteuropa die jüngere Bevölkerung nicht wesentlich nicht von der älteren unterscheidet. Die jüngere Generation übernimmt hier eher die konservativen Werte der älteren Generation. Auf den kleinsten gemeinsamen Tag gebracht heißt dies letztendlich: Die Menschen in Westeuropa sind in diesen Fragen im Vergleich zu den Osteuropäern grundsätzlich freizügiger bzw. aufgeschlossener. Ob dies positiv oder negativ zu bewerten ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ost- und Westeuropa und seine Gemeinsamkeiten

Die oben dargestellte Entwicklung ist natürlich beängstigend, da diese für einen ziemlich tiefen Graben zwischen Ost und West spricht. Aber trotz all dieser teilweise gravierenden Unterschiede in der Lebenseinstellung der Bewohner West- und Osteuropas, findest du bei genauer Betrachtung auch einige Gemeinsamkeiten. Es gibt nämlich zwei Prozesse, die gerade in Osteuropa richtungsweisend gewesen waren. Hierbei handelt es sich zum einen um die Demokratisierung der Bevölkerung und zum anderen um die Digitalisierung und Technisierung des gesellschaftlichen Lebens. Die Digitalisierung ist dabei ein Hauptgrund, warum die Wirtschaft in Deutschland und Europa noch nicht zusammengebrochen ist.

So hat sich bei allen Unterschieden zwischen den Menschen aus Ost- und Westeuropa zum Trotz eigentlich über alle Grenzen Europas ein ziemlich identisches Freizeitverhalten entwickelt. Dies gilt insbesondere für die jüngere Generation, welche sich mit Freunden aus dem jeweils anderen Teil Europas zusammenschließt, um gemeinsame Aktivitäten wie Sport etc. zu betreiben. Durch Förderprogramme wie Erasmusplus wird dies natürlich noch begünstigt.

Identitätsstiftend ist in diesem Zusammenhang auch das Internet mit seinen vielfältigen zum Teil gleichen Angeboten in Ost und West. Es ist nämlich eine Tatsache, dass das Internet das Freizeitverhalten der Menschen in beiden Teilen Europas nicht unwesentlich beeinflusst. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang beispielsweise die Möglichkeiten, die das Netz bietet, um sich mit Gleichgesinnten aus den jeweils anderen Teilen Europas auszutauschen oder etwa um an Computerspielen zu partizipieren. Wer beispielsweise die besten neuen Online Casinos in Deutschland sucht, der wird unter casibella.com/neue-online-casinos/ sehr schnell fündig, und zwar egal, aus welchem Teil Europas er kommt. Es gibt sie also doch, die Gemeinsamkeiten trotz aller teilweise großen kulturellen Unterschiede.

Fazit

Europa wächst zusammen. Aber es dauert. Es gibt noch zu große Unterschiede in den weltanschaulichen, religiösen sowie sozialen Dingen des täglichen Lebens zwischen den Menschen aus Ost- und Westeuropa. Es wäre aber verfehlt, wenn du hierüber die schon bestehenden Gemeinsamkeiten vergessen würdest.