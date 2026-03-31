Republikon-Institut rechnet mit einer hohen Wahlbeteiligung bei der bevorstehenden Wahl

Bei der Wahl am 12. April „könnte nicht die Gesamtwahlbeteiligung, sondern vielmehr deren Verteilung entscheidend sein, insbesondere im Hinblick auf die sich abzeichnenden Unterschiede zwischen der Wahlbeteiligung in ländlichen und städtischen Gebieten“, so das Republikon-Institut in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dem Institut zufolge deuten Meinungsumfragen im Vorfeld der Wahl auf eine „extrem hohe Wahlbereitschaft“ hin. Den Rekord hält die Wahl von 2002 mit Wahlbeteiligungsquoten von 70,5 Prozent und 73,5 Prozent in ihren beiden Wahlgängen (nach einer späteren Gesetzesänderung finden Wahlen seit 2014 in einem einzigen Wahlgang statt). Dieser Rekord könnte in diesem Jahr gebrochen werden, da die Wahlbeteiligung bei Wahlen seit 1989 zwar schwankte, sich jedoch „deutlich im Einklang mit der Bedeutung der Wahl“ entwickelte und „im Jahr 2026 beide Seiten den Wahlen mehr Gewicht beimessen als je zuvor“, so der Bericht. Rebublikon stellte zudem einen stabilen Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung und der Größe der Gemeinde fest, was bedeutet, dass die Wahlbeteiligung in größeren Ortschaften höher ist.

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Gleichzeitig wies das Institut darauf hin, dass sich die Unterschiede in der Wahlbeteiligung zwischen 2018 und 2022 leicht verringert haben, da die Wahlbeteiligung in kleineren Städten gestiegen ist. Der Analyse zufolge hängt dieser Anstieg der Mobilisierung im ländlichen Raum mit der wachsenden Unterstützung der regierenden Fidesz in Dörfern und Kleinstädten zusammen. Dem Bericht zufolge werden die Wahlen 2026 „in einer neuen politischen Landschaft mit dem Aufkommen der Tisza-Partei stattfinden“, was auch das regionale Wahlbeteiligungsmuster beeinflussen könnte, wobei die Oppositionspartei in ländlichen Gemeinden möglicherweise besser abschneiden wird. Auf der Grundlage der Daten aus den Wahlen von 2018 und 2022 sowie der Unterschiede zwischen diesen beiden Wahlen dürfte der Unterschied in der Wahlbeteiligung zwischen Städten und ländlichen Gebieten bestehen bleiben. Ob sich die Mobilisierung in ländlichen Gebieten weiter dem nationalen Durchschnitt annähert und wie das Aufkommen der Tisza-Partei die geografische Struktur der Wahlbeteiligung neu gestaltet, werde sich jedoch erst nach der Wahl zeigen, hieß es. Republikon erklärte, die Wahlbeteiligung sei eng mit dem Kräfteverhältnis zwischen den Parteien verbunden, doch die Verteilung bei der Wahl 2026 werde entscheidend sein, insbesondere im Hinblick darauf, wie sich die Unterschiede zwischen der Wahlbeteiligung in ländlichen und städtischen Gebieten entwickeln.