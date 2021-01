Budapest: 816 von 21.000 PCR-Tests positiv

Von den 21.000 PCR-Tests, die seit September in der Hauptstadt durchgeführt wurden, waren 816 positiv, sagte Ambrus Kiss, der stellvertretende Bürgermeister von Budapest, und fügte hinzu, dass die Daten darauf hindeuten, dass die Zahl der neuen Fälle in der Stadt unter dem nationalen Durchschnitt liegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Kiss sagte in einem Online-Forum, dass die Zahl der infizierten Menschen in Pflegeheimen schnell abnehme, während die Zahl der Menschen, die sich von dem Virus erholen, deutlich gestiegen sei. Dies deutet möglicherweise darauf hin, dass die zweite Welle in Pflegeheimen ihren Höhepunkt erreicht hat und nun abebbt, fügte er hinzu.

Zum Thema der kürzlich angekündigten Informationskampagne der Stadtverwaltung sagte er, dass die Kampagne die Budapester Steuerzahler 22 Millionen Forint (61.500 Euro) plus Mehrwertsteuer kosten werde. Ab nächster Woche werden Informationsaufkleber auf Bussen, Mülleimern und an der Seite von Müllwagen angebracht, die auf öffentliche Dienstleistungen aufmerksam machen, die durch die „Sparmaßnahmen der Regierung“ inmitten der Coronavirus-Krise gefährdet werden könnten.

Er sagte, dass die Maßnahmen der Zentralregierung zur Reduzierung der Gewerbesteuer, die die Kommunen erheben können, bis Ende November zu deren Insolvenz führen könnten.

Auf den Vorwurf, dass die Stadtverwaltung unnötigerweise zusätzliches Geld für die Renovierung der Kettenbrücke in Budapest ausgibt, indem sie ein teureres Angebot annimmt, sagte er, dass der technische Inhalt der beiden Angebote nicht vergleichbar sei. Außerdem bestand er darauf, dass ein Vertrag mit der Firma, die die Ausschreibung verloren hatte, teurer gewesen wäre.