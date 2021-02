Luftqualität verschlechtert sich in ganz Ungarn

Die Luftqualität hat sich in ganz Ungarn aufgrund einer hohen Konzentration von Feinstaub verschlechtert, teilte das Nationale Zentrum für Volksgesundheit (NNK) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das NNK erklärte die Luftqualität in Putnok, im Nordosten Ungarns, und in Nyíregyhaza, im Osten, als „ungesund“. Die Feinstaubkonzentration wird auch in Budapest, Debrecen, Miskolc, Salgótarján, Dunaújváros, Székesfehérvár, Szolnok und mehreren anderen Städten und Gemeinden als zu hoch eingestuft, so NNK. Die Vorhersagen zeigen, dass sich die Luftqualität an den meisten Orten weiter verschlechtern wird, hieß es.

NNK riet gefährdeten Gruppen wie Kindern, Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, und älteren Menschen in diesen Städten, weniger Zeit im Freien zu verbringen, da die Auswirkungen der Luftverschmutzung für sie gefährlich sein können.