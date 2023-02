Hohe Luftverschmutzung in Ungarn

In neun ungarischen Städten ist die Luftqualität aufgrund einer hohen Konzentration von Schwebeteilchen gefährlich, teilte das Nationale Zentrum für Volksgesundheit (NNK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Luftqualität sei in Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter und Miskolc im Nordosten Ungarns sowie in Eger, Békéscsaba, Kecskemét, Pécs und Százhalombatta gefährlich, so das NNK. In 11 Orten, darunter Salgótarján, Debrecen, Szeged, Tatabánya, Székesféhervár und Várpalota, stufte das NNK die Luftqualität als „ungesund“ ein. Auch in Nyíregyháza, Szolnok, Dunaújváros, Budapest, Esztergom und Sopron werden die Partikelkonzentrationen als zu hoch eingestuft, so NNK. Die Vorhersagen zeigen, dass es im Norden und Nordosten Ungarns wahrscheinlich regnen wird und die Winde am Wochenende zunehmen werden, was die Luftqualität verbessern dürfte.