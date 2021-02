Schlickenrieder: Nur in den Staffeln um WM-Medaillen kämpfen

Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder erwartet bei der Heim-WM in Oberstdorf keine sportlichen Sensationen von seinem Team.

«Man muss ehrlich sein: Um Medaillen werden wir am ehesten mit den Teams mitkämpfen. Weil es da um mehr geht als um Einzelleistungen. Da können wir in den Top-4/5 dabei sein», sagte der ehemalige Weltklasse-Langläufer in einem Interview von «Münchner Merkur» und «tz». Ansonsten gehe es eher um Plätze unter den ersten 10-15, stellte Schlickenrieder klar. «Und persönliche Bestleistungen. Wenn die jeder erreicht, dann war das eine gute WM.»

Der 51-Jährige hatte seit Amtsantritt 2018 immer wieder darauf verwiesen, dass die Titelkämpfe im Allgäu das große Ziel für die seit Jahren schwächelnde Langlauf-Mannschaft seien. Kurz vor dem Start in der kommenden Woche zog Schlickenrieder nun ein ernüchtertes Fazit. Auf die Frage, wo sein Team auf einer Route zwischen dem vergangenen WM-Ort Seefeld und Oberstdorf stehe, antwortete er: «Kurz vor Seefeld würde ich sagen. Es ist einfach so: Von außen sieht alles ganz klar aus. Du meinst: Das haben wir gleich, dann sind wir wieder Weltspitze. Aber so einfach ist es halt doch nicht.»