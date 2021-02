Wie verändert Trustly die Online-Zahlungs Branche in Europa?

In unserer heutigen, digitalisierten Welt spielten sich immer mehr Aspekte unseres täglichen Lebens online ab. Wir texten mit unseren Freunden, statt Briefe zu schreiben, wir lesen die täglichen Nachrichten digital auf dem Tablet, statt in der Zeitung und natürlich shoppen wir auch viel mehr online statt in Geschäften vor Ort.

Daher werden auch Online Banking und moderne Online Bezahlsysteme immer wichtiger. Ein führender Anbieter in dieser Branche ist das schwedische Unternehmen Trustly. Hiermit können Sie in Minutenschnelle Überweisungen tätigen und Zahlungen senden.

Wie funktioniert Trustly?

Trustly ist ein Zahlungsdienstleister im Internet, der Online Überweisungen über das eigene Bankkonto ermöglicht. Auch Rückzahlungen und Lastschriftverfahren sind möglich.

Der große Unterschied zum regulären Online Banking ist hierbei die Schnelligkeit des Zahlungsdienstleisters. Über Trustly getätigte Überweisungen werden den Empfängern in der Regel in Minutenschnelle gutgeschrieben.

Trustly ist von der Finanzaufsichtsbehörde in Schweden lizenziert und als europäischer Zahlungsdienstleister (PSP, Payment Service Provider) auch für internationale Überweisungen innerhalb Europas zugelassen. Es werden Zahlungen in 29 europäischen Ländern unterstützt. Auch in Deutschland hat Trustly seit 2018 ein Büro.

Vorteile von Trustly gegenüber anderen Zahlungsmethoden

Schnelligkeit

Der wohl offensichtlichste Vorteil von Trustly gegenüber beispielsweise herkömmlichen Online Überweisungen ist die Schnelligkeit. Zahlungen werden innerhalb von Minuten abgewickelt, wohingegen reguläre Überweisungen teilweise mehrere Bankarbeitstage in Anspruch nehmen.

Sicherheit

Trustly legt sehr viel Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten. Die Lizenzierung durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde und das deutsche TÜV-Prüfzeichen für Datenschutz bestätigen dies. All Ihre Daten werden mit modernsten Verschlüsselungstechniken gesichert und der Zahlungsdienstleister speichert keinerlei Informationen, die Zugriff zu Ihrem Bankkonto gewähren. Zudem hat auch der Zahlungsempfänger keine Einsicht in Ihre Kontodaten. Er sieht nur die Daten, die Trustly zur Verfügung stellt, um Ihre Zahlung zuordnen zu können.

Kein Benutzerkonto

Anders als bei vielen anderen Online Zahlungsdienstleistern und E-Wallets, wie beispielsweise PayPal, benötigen Sie bei Trustly kein gesondertes Benutzerkonto. Alle Zahlungen werden direkt in Ihrem regulären Online Banking abgewickelt.

Keine Limits

Ein weiterer Vorteil von Trustly ist, dass es keine Limitierungen für Zahlungen gibt. Sie können sowohl sehr kleine, als auch sehr große Beträge schnell und sicher überweisen.

Anwendungsmöglichkeiten von Trustly

Trustly ist eine tolle Zahlungsmethode beim Einkaufen in E-Commerce Shops. Ihre Zahlung wird dem Händler unmittelbar gutgeschrieben und Ihre Bestellung kann sofort verschickt werden, sodass Sie nicht länger als nötig auf Ihren Einkauf warten müssen. Auch Rückerstattungen können über Trustly schnell und zuverlässig abgewickelt werden.

Doch Shopping ist nicht das Einzige, was heutzutage oft online stattfindet. Immer mehr Menschen spielen beliebte Spiele mittlerweile häufiger online als in Persona. Oft treffen sich Freunde nun in einem gemeinsam ausgewählten Online Casino, um ihre wöchentliche Pokerrunde dort digital im Livestream abzuhalten. Finden Sie hier neue Informationen über Online Casinos, in denen Sie schnell und unkompliziert Einzahlungen vornehmen können. Laden Sie Ihre Freunde ein und spielen Sie direkt los!

Fazit

Trustly ist wohl das Online Bezahlsystem der Zukunft. Es hat viele Vorteile gegenüber der herkömmlichen Banküberweisung und konkurrierenden Online Zahlungsdienstleistern. Einige hiervon sind beispielsweise:

Schnelligkeit

Sicherheit

Kein Benutzerkonto nötig

Keine Limitierungen

Testen auch Sie den Online Zahlungsdienstleister und senden Sie Ihre Überweisungen sicher und zuverlässig innerhalb Europas. Überzeugen Sie sich selbst von Trustly und seinem Service.