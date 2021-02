Ungarische Landwirte protestieren gegen EU-Mercosur-Handelsabkommen

Die Ungarische Landwirtschaftskammer (NAK) schließt sich einer Kampagne von COPA-COGECA, Europas größtem Interessenverband für Landwirte, gegen ein Freihandelsabkommen an, das die Europäische Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ausgehandelt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die NAK erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass das Abkommen in seiner jetzigen Form eine Flut von Lebensmitteln unbekannter Herkunft nach Europa bringen und die ohnehin schwachen europäischen Landwirte benachteiligen könnte. Die NAK sagte, das Abkommen würde den Weg für den Import von Zucker und Ethanol freimachen, die in Fabriken hergestellt werden, die nicht den europäischen Standards entsprechen. Sie fügte hinzu, dass brasilianische Bauern 27 Insektizide und Pestizide verwenden, die in Europa verboten sind.

Die Gespräche über die Ratifizierung des EU-Mercosur-Handelsabkommens wurden wieder aufgenommen, nachdem Portugal am 1. Januar 2021 die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte.