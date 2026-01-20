Nagy: Landwirte zu Recht empört über Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur

Die Landwirte seien zu Recht empört über das von der Europäischen Volkspartei ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy in einem am Dienstag auf Facebook geposteten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Europa finden eine Demonstration nach der anderen statt, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Landwirte sich weigern, vor der „landwirtschaftsfeindlichen Politik Brüssels” zurückzuweichen, und am Dienstag eine weitere Demonstration abhalten werden. Tausende Landwirte aus ganz Europa seien mit Traktoren nach Straßburg gekommen, um am Dienstag vor dem Europäischen Parlament zu protestieren, sagte Nagy. Die Kürzungen der Mittel für die Gemeinsame Agrarpolitik, das EU-Mercosur-Abkommen und das Freihandelsabkommen der EU mit der Ukraine ruinierten den europäischen Agrarsektor und gefährdeten die Ernährungssicherheit. „Es ist empörend, dass die Europäische Kommission die wichtigste Forderung der Landwirte weiterhin ignoriert. Die Landwirte haben absolut Recht, und die ungarische Regierung unterstützt ihre Bestrebungen”, sagte Nagy.

Er sagte, dass „nach mehreren Monaten der Abwesenheit und des Schweigens zum Thema Landwirtschaft” der Vorsitzende der oppositionellen Tisza-Partei, Péter Magyar, heute in Straßburg aufgetaucht sei und „sich plötzlich um die Landwirte sorge”. „Er erwähnt nicht, dass er derselben Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament angehört, die das EU-Mercosur-Abkommen abgeschlossen hat”, fügte Nagy hinzu. Die Regierung lehne das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur ab und sei bereit, sich an den Europäischen Gerichtshof zu wenden, sagte der Minister.