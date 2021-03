Gulyás: Dritte Welle wird nur durch strikten Lockdown gebremst

Die dritte Welle der Coronavirus-Pandemie in Ungarn wird voraussichtlich stärker sein als die beiden vorangegangenen Wellen, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gergely Gulyás fügte jedoch hinzu, dass eine weitere „Neuerung“ darin bestehe, dass Impfstoffe zur Verfügung stünden und die Impfung der Bürger gut voranschreite. „Wir können mit Sicherheit sagen“, dass Ungarn derzeit an dritter Stelle in Europa steht, was die Impfrate angeht, und es wird erwartet, dass es diese Liste bis nächste Woche anführt, sagte Gulyás. Allerdings reiche dieses Tempo noch nicht aus, um die Ausbreitung neuer mutierter Varianten einzudämmen, sagte er. Die Pandemie breitet sich immer schneller aus, und die Vermehrungsrate in Ungarn ist eine der höchsten in Europa, sagte Gulyás.

Die Beschaffung von Impfstoffen hinke in Brüssel hinterher, und selbst der Einsatz von „Ost-Impfstoffen“ könne keinen landesweiten Schutz innerhalb von zwei Wochen gewährleisten, sagte er. Die einzige kurzfristige Abhilfe sei eine drastische Reduktion der Kontaktraten, sagte er. Über die Notwendigkeit der Maßnahme seien sich das operative Gremium und die Experten völlig einig. „Wenn wir jetzt nicht in den Lockdown gehen würden, würde nicht nur die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle steigen, sondern es würde sich auch die Öffnung des Landes verzögern“, sagte er. Das Land werde sich ab dem 22. März wieder öffnen, „wahrscheinlich schrittweise“, sagte er.

Die Wünsche der ungarischen Bürger werden der Schlüssel zu den Details dieser Wiedereröffnung sein, sagte er und rief alle dazu auf, an der Umfrage der Regierung zur Nationalen Konsultation zu diesem Thema teilzunehmen. Die Regierung werde die Details der Wiedereröffnung bei einem Treffen am 17. März diskutieren und die Ergebnisse der Umfrage berücksichtigen, sagte er. Die dritte Welle müsse „gebrochen“ werden, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass die neuen Maßnahmen dafür notwendig seien. Wenn sich alle daran halten, kann das Leben in Ungarn früher wieder beginnen, sagte er.