Ungarn: Zweite Impfung von Pfizer-BioNTech und AstraZeneca wird verschoben

Die zweite Impfung mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und AstraZeneca wird so weit nach hinten verschoben, wie es die professionellen, klinischen und wissenschaftlichen Vorgaben erlauben, um sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich die erste Coronavirus-Impfung erhalten, sagte eine Beamtin des Nationalen Zentrums für öffentliche Gesundheit (NNK) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ágnes Galgóczi sagte dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1, dass die zweite Impfung von Pfizer-BioNTech auf den 35. Tag nach der ersten Impfung verschoben wird, statt wie bisher auf den 21. Die zweite Impfung von AstraZeneca wird zum spätesten in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zeitpunkt verabreicht, also 12 Wochen nach der ersten Impfung, sagte sie. Man erwarte, dass die Ausbreitung der Pandemie eingedämmt werde, indem man so vielen Menschen wie möglich mindestens eine Impfung verabreiche, sagte Galgóczi und fügte hinzu, dass die Behörden hofften, bis zum späten Frühjahr oder Frühsommer ein Impfniveau zu erreichen, das einen „echten Schutz für die Bevölkerung“ biete.

Bislang wurden in Ungarn über 670.000 Menschen geimpft, und das Vertrauen in den Impfstoff wachse, sagte sie. Zwei neue Varianten des Coronavirus wurden bereits in Ungarn entdeckt. Da sich die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante mit 400 registrierten Infektionen bereits in der Bevölkerung ausbreitet, wird erwartet, dass die Zahl der Infektionen in den kommenden Tagen weiter steigen wird, sagte sie. Eine Variante, die zuerst in Brasilien entdeckt wurde, sei in Ungarn noch nicht entdeckt worden, sagte Galgóczi und fügte hinzu, dass eine Einschränkung des Reiseverkehrs verhindern könne, dass weitere Varianten ins Land eingeschleppt werden. Sie rief zu Disziplin auf und dazu, dass die Menschen den Impfstoff annehmen, wenn er angeboten wird, um zu verhindern, dass die dritte Welle der Pandemie eskaliert.