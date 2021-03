6 Freizeitbeschäftigungen im Haus, wenn Sie keinen Fernseher besitzen

96,5% aller Haushalte in Deutschland waren im Jahr 2020 mit einem Fernseher ausgestattet. Das ist ein Anstieg von 2,2% gegenüber dem Jahr 2018. Deutschland ist damit immer noch ein TV-Land. Doch es gibt auch Menschen, die sich bewusst gegen einen Fernseher im Haushalt entscheiden. Welche Freizeitbeschäftigungen bieten sich also an, wenn Sie über keinen TV verfügen oder diesen nicht nutzen möchten?

Lesen

Egal, ob Sie einen guten Roman oder ein Fachbuch zur Erweiterung Ihres Wissens lesen, Bücher sind eine sehr gute Alternative zum laufenden Fernseher. Es entspannt und man kann einfach die Ruhe bei einem Tee oder Kaffee genießen. Für viele Menschen ist Lesen die Flucht aus dem zunehmend stressigen und lauten Alltag. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie ein klassisches Buch oder auf einem der zunehmend beliebten E-Book-Reader lesen.

Hörbücher und Podcasts

Hörbücher und Podcasts werden immer beliebter. Wer nicht gerne liest, kann sich Bücher bequem und einfach auf dem Smartphone überall vorlesen lassen. Neben Hörbüchern werden auch Podcasts immer populärer. Der große Trend sind gerade True Crime Podcasts, die über wahre Verbrechen berichten. Ebenfalls beliebt sind Finanz- und Lifestyle-Podcasts, die kurzweilige Unterhalten für Zwischendurch bieten.

Gaming

Auch Gaming, also das Spielen auf elektronischen Geräten wird immer beliebter. Neben dem klassischen Spielen auf Computer und Konsole, wird das Zocken auf Smartphone und Tablet immer beliebter. Nahezu jeder Spielehit für PC oder Konsole ist mittlerweile auch als mobiles Spiel in den großen App Stores für iOS oder Android verfügbar. Für kurzweiligen Spaß sorgen auch immer öfter Microgaming Casinos, die ebenfalls schnellen und kurzweiligen Spielspaß bieten.

Kreativ sein

Im Bereich der kreativen Freizeitbeschäftigung, die man in seiner Wohnung ausüben kann, gibt es kaum Grenzen: Zeichnen, Basteln, Nähen, Schreiben usw. Wenn Sie über eine kreative Ader verfügen, bisher diese aber nicht ausgelebt haben, ist es jetzt in Zeiten von Lockdowns und anderen Beschränkungen die Zeit dafür. Probieren Sie doch einmal das Zeichnen auf Papier oder Leinwand, entdecken Sie zum Beispiel mit Origami die Kunst des Papierfaltens oder Nähen Sie sich Mützen doch einmal selbst. Schreiben Sie Tagebuch oder darüber, worüber Sie schon immer einmal schreiben wollten. Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich.

Backen und Kochen

Nehmen Sie sich doch einmal Zeit für die Zubereitung Ihrer Mahlzeiten, anstatt Fertigessen in die Mikrowelle zu stellen und auf das Pling-Geräusch zu warten, um sich dann auf die Couch vor den Fernseher zu setzen. Kaufen Sie doch einmal frische Zutaten und bereiten Sie diese nach einem Rezept zu. Kochrezepte gibt es für alle Vorlieben und in allen Schwierigkeitsgraden. Das Gleiche gilt für Backen. Backen Sie Ihr Brot doch einmal selbst. Dafür brauchen Sie nur wenige einfache Zutaten und keine teuren Küchengeräte. Selbst gebackener Kuchen schmeckt oft besser als gekaufter, auch wenn Sie dafür eine Backmischung aus dem Supermarkt nutzen.

Laptop, Tablet oder Smartphone als TV-Ersatz

Wenn Sie nun nicht ganz auf Ihre Lieblingsserien oder -filme verzichten möchten, können Sie auch Ihren Computer und andere mobile Endgeräte zum Schauen nutzen. Streaming-Dienste wie Netflix, Apple TV oder Joyn, sowie die Mediatheken vieler Fernsehsender lassen sich auf allen Geräten abrufen und bieten eine große Auswahl an Unterhaltung, die Sie auch ohne eigenen Fernseher nutzen können.