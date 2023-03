5 Aktivitäten für einen verregneten Nachmittag

Wenn es draußen wie aus Eimern schüttet und selbst der Hund keine Lust auf einen Spaziergang hat, muss Abwechslung her. Unsere fünf Aktivitäten sollen auch bei schlechtem Wetter für Unterhaltung sorgen.

Alternativen zum Serien- und Filmeschauen

Natürlich können Sie einen Schlechtwetter-Tag einfach vor dem Fernseher oder mit einem Streaming-Dienst Ihrer Wahl verbringen. Doch wollen Sie sich wirklich stundenlang berieseln lassen? Wir verraten Ihnen, was Sie alles noch tun können, sodass Sie ein wenig Auswahl haben. Zum Beispiel können Sie die Zeit mit einem guten Podcast oder einem Hörbuch verbringen, sich selbst mit einer Wellness-Behandlung verwöhnen oder an Spielautomaten online Ihr Glück versuchen und zumindest virtuell nach Las Vegas reisen.

1. Kleine Games für zwischendurch zocken

Es gibt zahlreiche kleine Smartphone-Games, die das Denkvermögen oder die Reaktionsfähigkeit fördern. Ganz nebenbei sind sie ein toller Zeitvertreib. Wenn Ihnen der Handy-Bildschirm auf Dauer zu winzig ist, können Sie auch einfach Browser-Games ausprobieren. Viele davon sind sogar kostenlos. Wer schon immer davon geträumt hat, einmal ein Casino zu besuchen, kann das an einem Regentag online tun und ein paar der bunten Slot-Maschinen auf dem heimischen Sofa ausprobieren.

2. Zuhören anstatt Lesen

Ein verregneter Nachmittag eignet sich eigentlich ganz hervorragend, um endlich den spannenden Krimi-Bestseller oder den neuesten Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Doch tatsächlich müssen Sie das heute gar nicht mehr selbst tun. Stattdessen können Sie einfach ein Hörbuch oder einen Podcast hören. Das Tolle daran ist, dass Sie die Hände freihaben und nebenbei etwas anderes machen können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gründlichen Wohnungsputz? Alternativ können Sie auch einen Kuchen backen oder ein leckeres Menü kochen.

3. Wellness für zu Hause

Um sich selbst und den eigenen Körper ein wenig zu verwöhnen, sind gar keine teuren Wellness-Behandlungen notwendig. Sie können auch das eigene Badezimmer ganz schnell in ein kleines Spa verwandeln. Lassen Sie sich ein Bad ein, zünden Sie ein paar wohlduftende Kerzen an und legen Sie beruhigende Entspannungsmusik auf. Gönnen Sie Gesicht und Haaren eine reichhaltige Maske und genießen Sie einfach die Zeit. Gute Masken bekommen Sie schon günstig im Drogeriemarkt. Doch natürlich lassen sie sich auch mit wenigen Hausmitteln innerhalb kürzester Zeit selbst anrühren. Quark eignet sich zum Beispiel hervorragend als Gesichtsmaske!

4. Camping im Wohnzimmer

Es mag erst einmal absurd klingen, aber Camping ist vor allem für Kinder ein aufregendes Abenteuer. Wer also nicht nur sich selbst, sondern auch den Nachwuchs unterhalten muss, kann einfach das Zelt im Wohnzimmer aufbauen und den Kleinen eine gemütliche Höhle zaubern. LED-Lichterketten sorgen im Inneren für eine tolle Stimmung. Jetzt fehlt nur noch ein spannendes Buch, das Sie den Kindern vorlesen. Wenn Sie kein Zelt zu Hause haben, können Sie auch einfach mit Decken und Stühlen einen Unterschlupf bauen.

5. Die Zeit zum Upcycling nutzen

Beim Upcyceln werden alte Dinge so überarbeitet, dass etwas Neues daraus entsteht. Zum Beispiel können Sie an einem Regentag die alte Kommode im Flur endlich neu streichen oder aus einem abgenutzten T-Shirt mit einer Schere und ein wenig Kreativität einen Beutel basteln. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Schauen Sie sich einfach in Ihrer Wohnung um und überlegen Sie, welches Teil unbedingt eine Generalüberholung notwendig hat.