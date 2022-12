Das Steuerrecht für Online Glücksspiel in der Schweiz

Online Glücksspiele haben heutzutage eine relativ hohe Stellenwert für die Anhänger der Casino Spiele. Sind aber diese Spiele und die Seiten, in denen man an solchen Spielen teilnehmen kann, legal in der Schweiz? Und inwiefern kann man diese Online Casinos als sicher bzw. als religiös betrachten? Mit diesem Artikel bezwecken wir also Ihnen über die erwähnten Fragen Informationen weiterzuleiten.

Online Glücksspiele – Schweizer Casinos 2022

Bevor wir mit unserem Thema anfangen, möchten wir auf einen anderen Artikel hinweisen, der derselben Richtung unseres Themas geht. Auch der Vigiswiss-Expert Raphael Hösli hat in dem Zusammenhang in seinem neu veröffentlichten Artikel über Online Glücksspiel in der Schweiz im Jahre 2022 gesprochen. Werfen Sie doch einen Blick auf dessen Artikel falls Sie Lust und Zeit haben.

Was wir besprechen werden, sind die Schweizer Online Casinos mit deren Eigenschaften. Im Grunde werden wir Sie betrachten und feststellen, wie diese Online Glücksspielanbieter deren Job betreiben. Gehen wir doch direkt ins Thema rein!

Online Glücksspiel Seiten – Inwiefern ist ein Online Casino sicher?

In der Schweiz ist es schon seit 2019 nach dem Gesetz der Eidgenössischen Spielbankenkommission legal, Online Casino Spiele zu betreiben. Darunter muss man aber eine Online Casino Lizenz besitzen. Auf der einen Seite hat man die Lizenz A, was für den Anbietern von hoher Bedeutung ist. Andererseits kann es auch sein, dass ein Online Glücksspiel Anbieter eine Lizenz mit der Nummer B hat. In dem Fall kommt es im Rahmen der Online Glücksspiele zu bestimmten Einschränkungen.

Steuern: Sind die Online Casinos fair mit Gebühren?

Mit den Gebühren haben die Kunden eigentlich nicht Vieles zu tun. Im Grunde sind es die Live Dealer und Casino Anbieter, die von den Steuern betroffen wird. Bei einigen Anbietern kann es natürlich zu hohen Zahlen kommen aber im Allgemeinen sind die Gebühren bei den Aus- sowie Einzahlungen sehr niedrig und bei Vielen sogar kaum bestehend.

Wie gesagt, hängt es meistens von dem Casino ab aber da steht ja die Auswahl immer an Ihnen. Spieler sollten also die bestimmten Casinos durchaus betrachten, bevor sie endgültig daran teilnehmen.

Gewinnt der Staat überhaupt etwas von den Steuern?

Natürlich profitiert die Regierung von den sogenannten Casino- sowie Live Spielen. Es gibt verschiedene Wege, wie der Staat sich in der Sache hineinsetzen kann. Aber nach der Regel müssen die Online Casino Anbieter von 40 bis zu 80 Prozent der Summe, die sie von den Gewinnen der Spieler erhalten, steuern.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie direkt von den Einsätzen etwas mitnehmen. So kommen, wie gesagt, in einigen Casinos dazu, dass die Spieler extra Gebühren bezahlen müssen. Aber zum Glück ist dies nicht in allen Unternehmen der Fall.

Sehen die Steuern bei den Online Glücksspielen in allen Ländern gleich aus?

Die Steuern, die sowohl von den Casinos als auch von den Spielern bezahlt werden müssen, können je nach dem Land bzw. nach deren Geldspielgesetz anders aussehen. In Deutschland ist es zum Beispiel gewiss anders als bei den Schweizer Casinos.

Der Betrag der Steuern kann auch je nach dem Spiel anders aussehen. Bei klassischen und beliebten Glücksspiele wie Roulette oder Blackjack kann zum Beispiel das Prozent der Steuer viel höher sein.

Weitere Eigenschaften der Schweizer Casinos – Was gibt es alles?

Man muss nicht vergessen, dass es hier die Rede von den Schweizer Online Casinos ist, daher sind sie viel besser ereignet für die Schweizischen Spieler. Das heißt aber nicht, dass die deutsche Spieler keine Spaß an denen haben kann.

Nach der Anmeldung an Ihrem Konto können Sie -als deutsche Spieler- sofort die Sprache auf Deutsch switchen und Ihre Reise in gewöhnlicher Art und Weise fortführen.

Spielautomaten, Poker, Baccarat, Roulette, Blackjack usw. sind natürlich in allen Online Spielbanken zu finden. So sollte es auch sein, denn was ist ein Spielbank ohne diesen Spielen? Aber neben den klassischen Tisch- und Kartenspiele haben die Spieler auch die Chance, an Live Casino Spiele teilzunehmen, was im Grunde nicht in allen Online Casinos der Fall ist. So kann man mit den Gegnern auch zeitgleich chatten. Ein Angebot zu finden ist in dem Kontext auch ganz einfach. Man muss halt einfach nur dran bleiben und die Benachrichtigungen gut folgen.

Fazit

Online Casino Spiele wurden, wie gesagt, nach dem Gesetz der eidgenössischen Spielbankenkommission in der Schweiz erst im Jahre 2019 legalisiert. Daher sind die Unternehmen in deren Reise eigentlich ziemlich am Anfang. Die Bewertung der einzelnen Teilnehmer zeigen aber tatsächlich, dass diese Casinos völlig am Rande sind. Wenn es zu Gebühren kommt, sind vielmehr die Anbieter statt den Kunden damit verantwortlich. Im Rahmen der Spielangebot sind diese Unternehmen auch relativ reich. Man kann also völlig Spaß haben, ohna auf irgendwelche Probleme zu stoßen. Das ist halt das, was wir aus unseren Recherchen herausgezogen haben. Hoffentlich können wir euch dabei hilfreich sein.