Wie Evolution Gaming den Online-Casino-Sektor erobert hat

Man sagt, dass man Glück braucht, um das Casino zu besiegen, aber diejenigen, die in der Casino-Branche arbeiten, wissen, dass Innovation das wichtigste Attribut ist, um in einer hart umkämpften Branche erfolgreich zu sein. Es gibt weltweit Hunderte von Online-Casinos und viele Dutzende von großen Softwareentwicklern, die Spiele für diese Casinos anbieten. Es kann schwer sein, wahrgenommen zu werden.

Aber ein Unternehmen, das wahrgenommen wurde, ist Evolution Gaming. Dieser schwedische Spielesoftware-Entwickler war vor einem Jahrzehnt noch weitgehend unbekannt, aber jetzt gilt er als einer der wichtigsten Namen in einer Multi-Milliarden-Dollar-Branche.

Gegründet im Jahr 2006, stieg Evolution in den 2010er Jahren zur Berühmtheit auf. In dieser Zeit entstand das Live Casino. Spiele, die online mit echten Croupiers, Karten, Würfeln usw. gespielt werden konnten. Die Idee ist, dass die Croupiers in großen Studios sitzen und die Spiele dann auf die Geräte der Spieler gestreamt werden. Es war das „echte“ Casino-Erlebnis, nach dem die Entwickler suchten, seit die Branche Mitte der 1990er Jahre aufkam.

Evolution verstand, dass sich die Casino-Industrie verändert hatte

Es besteht vielleicht der Irrglaube, dass es einfach ist, Casinospiele zu machen, und dass die Spieler nur wegen des Nervenkitzels zum Spielen kommen. Aber es ist so viel mehr als das. Einfach nur eine Software zu erstellen, um ein Online-Roulettespiel zu veranstalten, reicht nicht aus, um Spieler anzuziehen, vor allem, wenn viele andere Unternehmen das Gleiche tun.

Evolution hat vor seinen Konkurrenten verstanden, dass sich die Trends ändern. Während Spiele wie Roulette und Blackjack seit vielen Jahrzehnten beliebt sind, gibt es ein Gefühl, dass moderne Spieler mehr wollen. Evolution hat es ihnen gegeben, mit neu konzipierten Spielen in einer Live-Umgebung. Monopoly Live, ein Live-Casino-Spiel, das auf dem klassischen Brettspiel basiert, ist vielleicht das beste Beispiel. Es veränderte die Vorstellung der Menschen von der Art der Spiele, die Casinos anbieten, und der Ruf von Evolution wuchs infolgedessen.

Ende der 2010er Jahre war Evolution die dominierende Marke im Bereich der Live-Casino-Software geworden. Es war ein Qualitätsmerkmal für Ihr Online-Casino, die Live-Spiele von Evolution zu hosten, und die Spieler würden nach dem Namen Evolution suchen, bevor sie sich auf der Casino-Webseite anmelden.

Evolution kommt mit virtuellen Spielen auf den Markt

Aber Evolution hat sich vor kurzem in den Bereich der virtuellen Spiele begeben. Es hat dies auf drei Arten getan. Erstens hat es eine Reihe von virtuellen Casino-Spielen aus seinem eigenen Studio herausgebracht. Zweitens hat es NetEnt gekauft, das als einer der größten Schöpfer von Slots und anderen Online-Casino-Spielen gilt. Und schließlich hat es sich bereit erklärt, Big Time Gaming zu kaufen, eine australische Marke, die den Ruf hat, der innovativste Entwickler von Slots-Spielen zu sein.

Innerhalb eines Jahres nach diesen Übernahmen hat sich Evolution von einem beliebten Entwickler von Live-Casino-Spielen zu einer der größten Bibliotheken von Casino-Spielen in der Welt entwickelt. Das Unternehmen hat jetzt eine Marktkapitalisierung von über 40 Milliarden $. Wenn Sie in einem großen Online-Casino irgendwo auf der Welt spielen, werden Sie wahrscheinlich auf die Spiele des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften NetEnt und Big Time Gaming stoßen. In kurzer Zeit hat Evolution Gaming den Online-Casino-Sektor erobert, und es fühlt sich an, als wäre dies erst der Anfang der Geschichte des Unternehmens.