Gesellschaftsspiele – Vom Klassiker bis zu den absoluten Neuheiten

Gesellschaftsspiele sind nach wie vor sehr beliebt. Beinahe sogar beliebter als noch vor ein paar Jahren. Die Gesellschaft unterliegt einem ständigen Wandel. Ebenso die Spiele. Doch nicht alles ändert sich. Einige der Klassiker sind heute immer noch zu finden und sorgen für den perfekten Spielspaß für Groß und Klein, für Jung und Alt.

Nicht nur im Winter bieten sie die perfekte Möglichkeit, die tristen Abende in gemütlicher Atmosphäre mit der Familie oder den Freunden zu verbringen. Auch im Sommer bieten sie eine gute Option, die lauen Nächte unter freiem Himmel zu verbringen und das gute Wetter zu genießen. Ob auf der Couch oder am Küchentisch, mit den passenden Spielen, ein paar leckeren Getränken, kleinen Snacks und eventuell noch ein bisschen guter Musik gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, als sich die Zeit als mit dem einen oder anderen Gesellschaftsspiel zu vertreiben.



Das Spiel des Jahres 2020 – Pictures

Dass Gesellschaftsspiele nach wie vor voll im Trend sind, bezeugt die alljährliche Wahl zum Spiel des Jahres. 2020 erhielt Pictures vom P&D Verlag diesen Preis. Pictures ist ein Gesellschaftsspiel, dass sich ideal für Familien anbietet. Gespielt werden kann es mit drei bis fünf Personen und ist laut Angaben des Herstellers für Spieler ab acht Jahren geeignet. Ein Spiel dauert rund 30 Minuten.

Bei Pictures handelt es sich um ein Ratespiel. Die Bilder, die auf den Karten dargestellt werden, müssen auf unterschiedliche Art und Weise mit verschiedenen Materialien von den Spielern nachgestellt werden.

Abstrakt betrachtet, lässt sich Pictures als eine Mischung aus Spielen wie Codenames, Tabu oder Activity beschreiben, in denen die Spieler ebenfalls nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, ihre Gedanken zu äußern und Begrifflichkeiten darzustellen bzw. zu erklären. Der Spielaufbau ist einfach und die Regeln leicht verständlich.

Gemütliche und spaßige Stunden mit Pictures sind auf jeden Fall vorprogrammiert. Ob mit der Familie oder mit Freunden, es ist definitiv ein etwas anderes Ratespiel, in dem nicht nur Geschick, sondern auch Kreativität gefragt ist.



Poker – Der Klassiker der Gesellschaftsspiele



Auch wenn der Markt der Spiele jedes Jahr mit unzähligen Neuheiten überschwemmt wird, gibt es Spiele, die sich bisher ohne Probleme gegen ihre Konkurrenz durchsetzen konnten. Ein Beispiel dafür ist Poker, der absolute Klassiker unter den Kartenspielen. Nach wie vor verzaubert dieses Spiel Jung und Alt und findet in der Gesellschaft breiten Zuspruch. Kaum ein anderes Kartenspiel ist mit so viel Adrenalin verbunden wie eine Runde am Pokertisch. Nur wer die Poker Regeln beherrscht, hat Chancen auf den Sieg. Doch auch wer keine Lust auf einen klassischen Spieleabend hat, aber trotzdem eine Runde pokern möchte, kann auf die vielfältigen Angebote online zurückgreifen. Denn auch dort wächst die Fangemeinde und Spieler haben die uneingeschränkte Chance, ihren Bluff zu verbessern und sich mit anderen Begeisterten zu messen.

Während die Beliebtheit vieler Spiele nach wenigen Jahren verblasst, ist Poker nach wie vor hoch im Kurs. Seit einigen Jahren gibt es nun schon eine bedeutende Fangemeinde um den Klassiker. Das hat seinen Grund. Neben dem Nervenkitzel des finanziellen Aspekts machen die Aspekte Taktik und Menschenkenntnis das Spiel besonders eindrucksvoll und spannend.



MauMau – Das Kartenspiel für Jung und Alt

Die Regeln beim Pokern sind für einige Spieler schwerer verständlich, weshalb sich das Spiel für die Jüngeren unter Umständen nicht anbietet. MauMau hingegen ist für alle Altersgruppen das perfekte Gesellschaftsspiel. Die Vorteile des Spiels sind vielfältig. Zum einen sprechen die wirklich sehr leicht zu verstehenden Regeln für das Spiel. Dadurch haben auch die jungen Mitspieler die Chance, aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen. Hinzu kommt die recht kurze Spieldauer.

MauMau ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Es ist kein Auf- und Abbau nötig und eine Runde dauert, je nach Anzahl der Mitspieler nur wenige Minuten. Ein weiterer Pluspunkt ist ohne Frage, dass es bereits mit zwei Personen spielbar ist.

Doch obwohl die Regeln von MauMau leicht zu verstehen sind, handelt es sich wie bei Monopoly um ein Gesellschaftsspiel, bei dem die Fetzen fliegen können. Durch die Karten, mit denen die Mitspieler sich gegenseitig dazu auffordern können, Karten zu ziehen, auszusetzen oder eine bestimmte Farbe legen zu müssen, kann die Stimmung abhängig von der Toleranz der Mitspieler umkippen.



Fazit – Die Nachfrage an Gesellschaftsspielen ist nach wie vor hoch

Obwohl es zwischenzeitlich danach aussah, als würden Gesellschaftsspiele an Attraktivität verlieren, lässt sich mit Blick auf die aktuelle Lage festhalten, dass dem nicht so ist. Anstatt vor dem Fernseher zu liegen, vor dem Computer zu versauern oder sich gar zu langweilen, greifen Menschen aller Altersklassen wieder bewusster auf die große Auswahl von Gesellschaftsspielen zurück. Ob zu zweit, mit Freunden oder der Familie. Dank alter Klassiker wie MauMau und Poker sowie diverser Neuheiten auf dem Markt der Gesellschaftsspiele wird der Gefahr von auftretender Langeweile aktiv entgegengewirkt.