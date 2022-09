5 Aktivitäten für ungemütliche Herbsttage

Es ist Anfang September. Der Spätsommer lässt die Tage kühler und teils ungemütlicher werden. Der Herbst steht vor der Tür und damit kommen auch wieder die ungemütlichen, regnerischen oder nebeligen Tage, an denen man einfach keine Lust hat, etwas außer Haus zu unternehmen. Es ist wieder die Zeit, in der man die Gemütlichkeit der eigenen vier Wände zu schätzen weiß.

Damit an diesen Herbsttagen keine Langeweile aufkommt, finden Sie hier fünf Dinge, die Sie daheim tun können:

Podcasts hören Podcasts erleben derzeit eine Blütezeit. Nach YouTube versuchen nun nahezu alle Entertainer und Medien ihr Publikum über Audioinhalte zu erreichen. Kein Wunder, denn Podcasts sind derzeit beliebter denn je. Man kann sie nebenbei hören, ohne sich zusätzlich auf visuelle Inhalte konzentrieren zu müssen. Es ist die ideale Unterhaltung nebenher. Podcasts können Sie über beinahe alle Geräte abrufen, die über einen Audioausgang bzw. Lautsprecher verfügen. Inhaltlich ist für jeden etwas dabei: Ratgeber, Nachrichten, Hörspiele, Entertainment oder die sehr beliebten True Crime Podcasts. Aktuell beliebte Podcasts bei Apple sind u. a. Lanz & Precht, Baywatch Berlin, Apokalypse & Filterkaffee, Die Zeit Verbrechen oder The Pioneer Briefing.

Filme oder Serien schauen Dank der zahlreichen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Joyn und vielen anderen kann man Filme und Serien dann schauen, wann man dies möchte. Streaming ist so beliebt und verbreitet, dass die großen Anbieter durch viele aufwendige Eigenproduktionen um neue Zuschauer werben. Die Zielgruppen sind Jung und Alt, also die ganze Familie. Zu den erfolgreichsten Netflix Serien aller Zeiten gehören zum Beispiel Squid Game, Bridgerton, The Witcher, Stranger Things, Haus den Geldes und Tiger King.

Gaming Gaming auf dem Smartphone, dem Tablet, der Konsole oder dem Computer gehört sicher zu den absoluten Klassiker unter den Freizeitbeschäftigungen. Für ambitioniertere Spieler ist der Computer immer noch die erste Wahl. Dort locken Titel wie der Fußball-Dauerbrenner FIFA von EA Sports oder neue Spiele in spannenden Genres wie Red Dead Redemption, Elden Ring und der beliebte Landwirtschaftssimulator. Beliebter werden zunehmend auch Online Casino Spiele, die bei verantwortungsbewusstem Spielen einen guten Unterhaltungswert haben können. Eine Übersicht beliebter deutscher Online Casinos finden Sie auf https://pl-casinority.com/de/. Ebenfalls sehr beliebt ist das Mobile Gaming, also das Spielen auf mobilen Endgeräten wie dem Smartphone. Die Spiele in diesem Genre werden qualitativ immer hochwertiger und viele Spieleklassiker finden den Weg auf die kleinen Geräte.

Gemeinsam kochen Trübe Herbsttage muss man nicht alleine verbringen. Gemeinsames Kochen verbindet, egal ob Sie mit der ganzen Familie, der Partnerin oder dem Partner oder mit Freunden kochen. Die Zeit vergeht wie im Flug und man kann anschließend ein zusammen kreiertes Menü genießen. Dazu ein guter Wein oder ein anderes Getränk der Wahl und der Abend kann in einem schönen Rahmen ausklingen. Da es vielmehr um die gemeinsame Zeit an sich geht, müssen die Gerichte nicht super kompliziert und aufwendig sein. Der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Wird es zu schwer und komplex, kann es schnell stressig werden. Auch ein einfaches Gericht schmeckt in gemütlicher Runde doppelt so gut, wie alleine.