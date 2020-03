Beschäftigungsmöglichkeiten in Zeiten von „Corona“

In diesen Wochen bestimmt das Coronavirus (COVID-19) unseren Alltag. Unbeschwerte Treffen mit Freunden im Freien oder in geschlossenen Räumen müssen ausfallen. Parks, Sportanlagen, Schwimmbäder, Fitnessstudios, Diskotheken, Bars, Museen und andere nicht zwingend notwendige Einrichtungen bzw. Geschäfte sind geschlossen. Da kann die Zeit manchmal lang werden und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten sind gefragt.

Der Klassiker: Filme und Serien auf Abruf

Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video, Joyn, YouTube und viele andere Anbieter haben in diesen Tagen Hochkonjunktur. Viele Menschen nutzen die zusätzliche freie Zeit daheim für einen Serienmarathon oder zum Schauen von Filmen. Eingekuschelt in eine Decke und mit einer Tüte Chips oder einer Schale Obst ist Fernsehen auf Abruf in diesen Tagen der Renner und so beliebt, dass einige Anbieter die Geschwindigkeit ihrer Angebote drosseln mussten. Auf Netflix derzeit besonders beliebt ist die spanische Serie „Élite“, die die Konflikte zwischen Schülern aus einfachen und wohlhabenden Familien an einer Eliteschule thematisiert.

Der Frühjahrsputz in der Wohnung

Aktuell ist die Zeit für den Frühjahrsputz in den eigenen vier Wänden, dem Großreinemachen der eigenen Wohnung. In Tagen, wo man gezwungenermaßen mehr Zeit daheim verbringt, greift auch so mancher Putzmuffel zum Lappen. Und so wird die Wohnung Schritt für Schritt glänzend sauber: 1. Aufräumen, 2. Gardinen abnehmen, waschen und Fenster putzen, 3. Staub wischen, 4. Fußböden reinigen, 5. Küche und Badezimmer putzen und 6. den Flur reinigen.

Spielen am Smartphone, Tablet, Konsole oder PC

Ein weitere beliebte Beschäftigungsmöglichkeit in Zeiten „sozialer Distanzierung“ ist das „Zocken“ am Smartphone, Tablet, an der Konsole oder dem Computer. Im App Store von Apple besonders beliebt ist pikanterweise das Strategiespiel „Plague Inc.“, dessen Ziel die Infizierung der Welt mit einer gefährlichen Seuche ist. Ebenso beliebt sind der Klassiker Monopoly und Minecraft.

Auf der Konsole sind Spiele wie FIFA, Need for Speed, Grand Theft Auto oder Call of Duty weiterhin die Dauerbrenner. Auf dem PC finden sich auch Simulationen mit oben auf der Beliebtheitsskala. Beispiele sind der Landwirtschafts-Simulator, Anno 1800, Cities: Skylines oder der Euro Tuck Simulator.

Bei Erwachsenen immer beliebter sind Online-Casinos, die Casino-Feeling am Computer oder am mobilen Endgerät verbreiten. Es gibt die verschiedensten Arten von Spielen, wobei „Rich Wilde and the Book of Dead“ sicher aktuell das bekannteste und beliebteste Casinospiel im Internet ist. Die Seite NetBet bietet auf https://casino.netbet.de bzw. https://casino.netbet.com/de/ eine Übersicht.

Brettspiele mit der Familie

Gerade in Zeiten wie diesen, wo Familien mehr Zeit als gewöhnlich miteinander verbringen, kann die gemeinsame Zeit zu stressigen Situationen führen. Für Entspannung und kurzweilige Unterhaltung können die immer noch sehr beliebten Brettspiele sorgen, die Unterhaltung fernab jeglicher Elektronik bieten.

Spiele gibt es für alle Altersgruppen. Spiele wie Monopoly, Uno, Labyrinth und die Brettspiel-Klassiker wie „Mensch ärgere dich nicht“ sind Dauerbrenner. Bei den Kleinen sind Spiele wie „Lotti Karotti“ und andere einfache, spaßige Spiele beliebt, die bei allen für den ein oder anderen Lacher sorgen können.

Fazit

Auch, wenn das gesellschaftliche Leben in diesen Tagen aktuell stark eingeschränkt ist, so finden sich genug Beschäftigungsmöglichkeiten, um die eigene Freizeit zu gestalten. Der Spaziergang mit dem Hund im engsten Kreis oder das Aktivsein im eigenen Kleingarten sind aber auch weiterhin erlaubt, wenn man die aktuellen Regelungen beachtet und verantwortungsvoll agiert. An Langeweile muss auch in Zeiten von „Corona“ niemand leiden.