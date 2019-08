Was tun bei schlechtem Wetter im Balaton-Urlaub?

Obwohl der Balaton im Sommer für seine vielen Sonnenstunden und hohen Temperaturen bekannt ist, kann man auch einmal Pech mit dem Wetter haben. Längere Schlechtwetterperioden sind zwar sehr selten. Das ein oder andere Gewitter, gepaart mit starkem Wind, sind dagegen keine Seltenheit und können kurzzeitig das Baden im See unmöglich machen.

Doch keine Angst, man hat viele Möglichkeiten, diese Wetterkapriolen am Balaton gut zu überstehen und das Beste daraus zu machen:

Dem schlechten Wetter entfliehen

Das ist sicherlich die naheliegendste Option. Wenn Sie das schlechte Wetter überrascht, machen Sie doch einfach einen kurzen Ausflug. Sie müssen dazu nicht einmal den See verlassen. Durch die Größe des „ungarisches Meers“ ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, anderenorts am Balaton ein sonniges Plätzchen zu finden.

Moderne Wetterapps für das Smartphone machen es möglich. Diese verfügen in der Regel über eine Radarfunktion und zeigen so, wo das Wetter am größten See in Mittel- und Westeuropa noch schön ist.

Am nahezu 200km langen Seeufer sind die Erholungs- und Badeorte fast wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Warum nicht einfach mal etwas Zeit an einem anderen Strand verbringen und andere schöne Orte entdecken. Vielleicht entdeckt man ja so einen Platz, an dem man seinen nächsten Urlaub am Balaton verbringen möchte.

Wenn das Wetter nicht zum Strandbesuch taugt, heißt das noch nicht, dass das Wetter so schlecht ist, um seine Zeit im Freien zu verbringen. Es besteht auch die Möglichkeit beliebte Orte wie Tihany mit seiner Abtei zu erkunden. Der auf der gleichnamigen Halbinsel gelegene Ort am Nordufer des Balaton ist zweifelsohne eines der beliebtesten, wenn nicht das beliebteste Ausflugsziel am See. Zahlreiche Souvenirgeschäfte säumen den Weg zur Abtei, der am Ende von einem grandiosen Ausblick über den See gekrönt wird.

Wenn z. B. für den Folgetag schlechtes Wetter angesagt ist, bieten sich auch entfernter gelegene Ausflugsziele an. Budapest, die Hauptstadt Ungarns und eines der populärsten Ziele für Städtereisen in Europa, ist mit dem Auto – je nach Aufenthaltsort am Balaton – nur eine bis zwei Stunden entfernt. Es gibt ebenso zahlreiche Angebote für geführte Tagesreisen mit dem Bus. Weitere gut zu erreichende Reiseziele sind Wien, Bratislava, aber auch Zagreb oder Ljubljana. Der Balaton ist der ideale Ausgangspunkt für den Besuch dieser Städte.

„Daheim bleiben“

Wer keine Lust auf einen Ausflug hat und lieber vor Ort auf besseres Wetter warten möchte, muss das heutzutage nicht mehr gelangweilt auf der Couch im Ferienhaus oder der Ferienwohnung tun.

In diesem Fall kann das nicht mehr wegzudenkende Smartphone oder Tablet einen kurzweiligen Zeitvertreib bieten. Es gibt eine nahezu unendliche Zahl an Spielen in den jeweiligen App-Stores. Besonders beliebt sind Spiele wie Minecraft, Abenteuer-Reihen wie The Room oder kurzweilige Spiele wie Candy Crush.

Immer beliebter werden auch Casino-Angebote im Internet. Diese richten an Erwachsene, die einen kurzweiligen Spielspaß suchen. Auf Online Spielcasino DE findet man eine große Auswahl an Online Casino Slots, die unkomplizierten Spielspaß für die Zeit bieten, wenn es am Balaton mal regnet, es grau oder windig ist.

Auch mit dem Schauen einer Serie oder eines Films bei On-Demand-TV Anbietern wie Netflix kann man Zeit überbrücken.

Smartphone-Tarife mit viel Datenvolumen und der Wegfall der sog. Roaming-Kosten in der EU machen einen unbeschwerten Zugriff auf das Internet auch am Plattensee möglich. Zusätzlich gibt es auch an vielen Orten um den See kostenloses W-LAN, auch in zahlreichen Unterkünften.

Wer im Urlaub möglichst auf Technik verzichten möchten, kann auf die Klassiker zurückgreifen, wie das Lesen eines Buches. Besonders beliebt bei Familien ist immer noch das Spielen von Karten oder Brettspielen. Man verbringt so Zeit gemeinsam.

Schlechtes Wetter im Balaton-Urlaub muss keine Langeweile bedeuten. Es gibt endlose Möglichkeiten diese Zeit zu überbrücken. Wofür man sich letztendlich entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen.