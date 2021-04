Neue Aussichtsplattform in Szántód

In Szántod eröffnet sich vom neuen Aussichtspunkt „Molyhos tölgy pihenőterasz“ ein schönes Panorama über den Balaton, dabei geht der Blick von Badacsony über Tihany bis zum Aussichtsturm in Zamárdi. Die Aussichtsplattform steht am Waldrand und ist über einen kurzen Wanderweg von der Meierei Szántódpuszta gut erreichbar.





Wie bereits berichtet, wurde im Rahmen des Förderprogrammes „Balaton aus der Vogelperspektive“ zum Ausbau eines Netzes von Aussichtspunkten vom Forstbetrieb Sefag Erdészeti és Faipari Zrt. in Balatonlelle auf dem Kishegy eine ähnliche Panorama-Plattform errichtet.