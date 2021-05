Tourinform-Netzwerk in Ungarn erwartet die Gäste mit einem bunten Angebot

Dem wiederbelebten Tourinform-Netzwerk, das jährlich 1,8 Millionen Anfragen bearbeitet, kommt eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung des Tourismus zu, denn sie sind diejenigen, die das touristische Angebot Ungarns am besten kennen. Das Reiseportal turizmus.com zeigt einige gute Beispiele dafür, was dieses Jahr für Besucher im ganzen Land neu ist.





Es ist wichtig, dass die Tourinform-Büros, die als Empfangsräume in den Gemeinden und Regionen dienen, modern und einladend ausgestattet sind. Dies ist auch das Ziel des Programms der Ungarischen Tourismusagentur für die Renovierung von Tourinform-Büros, in dessen Rahmen in dieser Saison 22 Büros mit Unterstützung der Agentur renoviert wurden. Ziel der Maßnahme ist es, den bestehenden Tourinform-Büros ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben, aber ebenso wichtig ist es, eine reiche Vielfalt an Dienstleistungen und innovativen Einrichtungen anzubieten.

Dank des Projekts wurde das Serviceangebot an mehreren Standorten um den Verleih von Fahrrädern, E-Scootern und Nordic-Walking-Stöcken, ein Audioguide-System, eine Gepäckaufbewahrung, eine Kinderecke, hundefreundliche Elemente, ein breites Angebot an lokalen Produkten und Souvenirläden erweitert. Auch die Öffnungszeiten der Büros werden in den meisten Bereichen erweitert, in der Hochsaison auf sieben Tage pro Woche.

Als gute Praxis zeigt turizmus.com einige Beispiele aus Békéscsaba, Kaposvár und Zalaegerszeg. Alle drei Tourinform-Büros haben sich erfolgreich beworben.

In Békéscsaba wird u. a. mehr Wert auf die Förderung von Outdoor-Aktivitäten und Radfahrmöglichkeiten gelegt, es wurden eine Radkarte und Tourenvorschläge erstellt, und es können Fahrräder gemietet werden.

In Zalaegerszeg interessieren sich viele Menschen für den langsamen Tourismus, für Ausflüge, Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten, die die Stadt und ihre Umgebung zu bieten hat, so dass sie die Stadtrundgänge neu überdacht haben und sie nicht nur im Stadtzentrum beginnen. Auch die beiden Stadtentdecker-Abenteuerspiele, die auf der Historie von Zalaegerszeg basieren, werden erweitert.

Im Laufe des Sommers wird Tourinform Kaposvár in ein neues Büro umziehen, in dem es auch einen Souvenirladen geben wird, der lokale Produkte anbietet. Kaposvár ist die grünste Stadt des Landes, aber auch die Umgebung der Stadt, der Deseda-See und das Zselic-Gebirge bieten mit Wander-, Rad- und sogar Wasserwanderwegen ein breites Spektrum an Aktivitäten. Es gibt auch Nachtwanderungen in der Nähe des Zselic Sternenparks, ein E-Trail steht zur Verfügung, und in Bőszénfa werden die Touristen zur Hirschfarm eingeladen. Das neue Tourinform dient auch als Fahrradservicestelle.