So wird der Outdoor-Urlaub am Campingplatz aktiv gestaltet

Ungarn besitzt viele wunderschöne Campingplätze direkt am Balaton oder in der grünen Natur. Die Auswahl ist groß und reicht von simplen Wiesenplätzen bis hin zum Luxusglamping mit Pool und vollausgestatteten Zelten. Bei den sommerlichen Temperaturen bietet Camping eine schöne Alternative zum Urlaub im Hotel und die Möglichkeit, mehr Zeit im Freien zu verbringen.

Das perfekte Programm im Campingurlaub besteht aus Sport und Bewegung, denn wer bereits in der Natur ist, kann die vielen Angebote direkt nutzen. Welche Sportarten sich dazu eignen, haben wir uns genauer angesehen!

1. Ein Fußballmatch unter Freunden

Beim gemeinsamen Campingurlaub stehen oftmals große Wiesenflächen zur Verfügung. Das ist die perfekte Voraussetzung für eine tägliche Runde Fußball, bei der man ins Schwitzen kommt und gleichzeitig Spaß hat. Besonders praktisch: Für das Spiel braucht man kaum Ausrüstung, denn mit einem Ball und den passenden Schuhen ist man bereits bereit für sein Team. Diese muss natürlich nicht aus elf Spielern bestehen, schließlich kann Fußball auch in kleiner Gruppe gespielt werden. Die richtigen Fußballschuhe sind das A und O, um das Spiel zu genießen. Dabei sollte vor allem der Tragekomfort gegeben sein und die richtige Passform für den Fuß gewählt werden. Fußballschuhe für Erwachsene und Kinder können beispielsweise bei Decathlon gekauft werden. Der Online Shop führt alle gängigen Marken, dazu stehen auch eigene Kollektionen bereit, die für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt werden. Passen die Schuhe nicht ideal, können sie problemlos ausgetauscht werden. Beim Kauf sollte man sich überlegen, wo und wie man die Schuhe einsetzen möchte. Für die Wiese eignen sich Stollen- und Nockenschuhe, indoor sollte Hallenschuhe verwendet werden. Fangen die Fußballschuhe nach dem Campingurlaub in der Hitze zum Stinken an, sollte man sie danach gründlich reinigen. Dazu kann man die Schuhe einfach in die Waschmaschine geben oder ein antibakterielles Spray verwenden.

2. Spaßiger Wassersport im See

Wer direkt am Balaton campt und das Seeufer in unmittelbarer Nähe hat, kann seine Bewegungseinheiten natürlich auch ins kühle Nass verlegen. Hier schwimmt man entspannte Runden und kann einfach die Seele baumeln lassen. Damit man seine Zeit nicht nur mit Planschen verbringt, können gemeinsame Spiele im seichten Wasser für Abwechslung sorgen. Ideal dafür sind simple Beachtennisschläger, die mit einem schwimmenden Ball ausgestattet sind. Dabei schlägt man den Ball hin und her, muss aber gelegentlich auch ein Stück schwimmen, wenn dieser abhandengekommen ist.

Durch den Wasserwiderstand wird auch dieses simple Workout zur Anstrengung. Viel wichtiger ist jedoch, dass es eine Menge Spaß macht! Übrigens: Verschiedene Utensilien für den Wassersport kann man direkt in den Urlaubsregionen kaufen, wer also nicht gut ausgestattet ist, muss sich keine Sorgen machen.

3. Idyllische Wanderungen rund um den Campingplatz

Die einfachste Möglichkeit, um sich im Urlaub zu bewegen, sind natürlich Wanderungen. Hierfür braucht man einfach nur feste Sportschuhe, Wanderschuhe werden nur für lange und steile Strecken gebraucht. In Ungarn findet man viele schöne Strecken, die es zu erkunden gilt. Rund um den Balaton warten bezaubernde Wanderstrecken mit unterschiedlichem Ambiente. So kann man direkt am Ufer marschieren und den türkisfarbenen See genießen, einen Abstecher in den Wald machen oder die idyllischen Weinbaugebiete der Region erkunden. Langweilig wird es dabei niemals!

Wer beim Camping-Urlaub nicht nur am See liegen, sondern sich auch bewegen möchte, findet in der Natur zahlreiche Wege, um körperlich aktiv zu werden. Wie wäre es mit einem Fußballspiel unter Freunden, einer Runde Beachtennis oder einer wunderschönen Wanderung?