Camping in der Umgebung zur Entspannung, alles wissen

Von kleinen Familiencampingplätzen bis hin zu großen Country Clubs, von Campingplätzen auf dem Bauernhof bis hin zu Fünf-Sterne-Campingplätzen mit Wellnessbereich gibt es eine große Auswahl an Campingplätzen. Ob Sie also die Natur und das Land lieben und einen ruhigen Ort oder einen lebhaften Ferienort mit Aktivitäten und Ausflügen suchen, hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

1. Camping ist für jedes Budget verfügbar

Die große Anzahl an Optionen bedeutet, dass es auch eine große Preisspanne gibt. Camping werden heute ähnlich wie Hotels von einem bis zu fünf Sternen klassifiziert, wobei Ein-Sterne-Betriebe den preisgünstigen Freilufthotels entsprechen. Zwei- und Drei-Sterne-Campingplätze sind Zwischenstationen mit Rezeption. Drei-Sterne-Campingplätze sind rund um die Uhr geöffnet, verfügen über einen Kinderspielplatz und haben Personal, das mindestens zwei Sprachen spricht. Drei-Sterne-Campingplätze bieten Internetzugang und Gastronomie; Vier-Sterne-Campingplätze haben nicht mehr als 80 Betten pro Hektar und das Personal spricht zwei Sprachen, darunter Englisch; Fünf-Sterne-Campingplätze bieten einen Empfang in drei Sprachen, darunter Englisch, 24-Stunden-Reservierungen, Baden, einen Internetzugang an jedem Stellplatz und Sanitäranlagen mit Warmwasser.

2. Camping bietet Atmosphäre und Geselligkeit

Beim Camping kommt es auf die Atmosphäre an. Patrick Sirac ist nicht der Einzige, der das sagt. Es ist der perfekte Ort, um Freunde aller Altersgruppen zu finden und gemeinsame Aktivitäten und Aperitifs zu genießen. Jeder Campingplatz hat seine eigene Atmosphäre und seinen eigenen Geist. Ob es sich nun um einen kleinen, natürlichen Familiencampingplatz oder ein aufregendes, modernes Hotel unter freiem Himmel handelt. Es gibt eine Reihe von Kriterien, die Sie bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten und komfortabelsten Campingplatzes berücksichtigen sollten. Überprüfen Sie z. B., ob sie Partys veranstalten, wie viele Stellplätze es gibt und wie hoch der Anteil an vermieteten Unterkünften (Mobilheime, Chalets usw.) ist.

3. Aktivität, die Sie auf Campingplätzen entdecken können

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bestimmt ein breites Spektrum an Natur-, Sport- und Festaktivitäten das Leben der Camper. Für jedes Alter und jeden Geschmack ist etwas dabei. Um den Gästen noch mehr zu bieten, hat die Campingplatzleitung die Palette der sportlichen Aktivitäten erheblich erweitert. Neben traditionellen Wassersportkursen, Tischtennis- und Squash-Matches und Volleyballspielen kommen die Camper mit vielen Disziplinen in Berührung, die sie in ihrem Alltag nicht ausüben können. Dazu gehören Wandern, Tauchen, Golf, Reiten, Kanufahren, Bergsteigen, Bogenschießen, Segeln, Baumklettern, Surfen, Mountainbiking, aber auch Cricket, Kitesurfen, Höhlenforschung, Creekdropping, Paragliding, Stand-up-Paddling, Rafting und Boxen, Zäune und sogar Rohrbläserei. Darüber hinaus gibt es verschiedene Schnupperaktivitäten, Kochkurse, Kreativworkshops und sogar Camps auf dem Bauernhof, wo du Obst pflücken und Tiere füttern kannst. Eigentlich ist auf dem Campingplatz alles möglich. Ja, sogar Hubschrauberflüge, Paintball und Bleistiftangeln.

4. Camping ist ein Paradies für Kinder

Camping ist zweifellos ein Paradies für Kinder, aber es ist auch ein Paradies für Eltern. Vor allem auf größeren Campingplätzen werden die Kinder den ganzen Tag über von begeisterten Animationsteams betreut. Auf vielen Campingplätzen gibt es kleine Clubs für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Auf einigen Campingplätzen gibt es Babyclubs für Kinder unter 4 Jahren. Für die Kleinen wird ein breites Spektrum an Aktivitäten angeboten, darunter Turn- und Angelexperimente, Zirkusunterricht, Kunsthandwerk, Fotos mit dem Maskottchen des Camps, Malwettbewerbe, Schatzsuchen, Hüttenbau, Ponyreiten, Kamelreiten und vieles mehr.