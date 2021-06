Matolcsy warnt, dass zu hohe Ausgaben für 2022 die Inflation anheizen könnten

Der Präsident der Ungarischen Nationalbank (NBH), György Matolcsy, sagte in einer am Montag auf der Website der Tageszeitung „Magyar Nemzet“ veröffentlichten Kolumne, er glaube, dass das Defizitziel von 5,9 Prozent des BIP im Haushalt 2022 „ein Fehler“ sei und das Land auf eine „anhaltend hohe Inflation“ vorbereiten könnte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Das Parlament hat den Haushalt 2022 und sein Ziel eines Defizits von 5,9 Prozent des BIP genehmigt. Ich glaube, dass die Entscheidung ein Fehler ist, da sie unnötigerweise ein großes Risiko für die ungarische Wirtschaft darstellt“, sagte er. Matolcsy und die anderen Mitglieder des Fiskalrates äußerten Bedenken über das Defizitziel im Haushaltsentwurf 2022, bevor dieser verabschiedet wurde, aber die Regierung bestand darauf, dass eine lockerere Fiskalpolitik Flexibilität ermöglicht.

Finanzminister Mihály Varga sagte, dass „wenn wir in der Kurve überholen wollen“ – in Anlehnung an einen von Matolcsys charakteristischen Sätzen – „wir das Gaspedal härter drücken müssen“. In seiner Kolumne sagte Matolcsy, dass das Budget 2022 „nicht das Budget der Erholung sein kann, weil die ungarische Wirtschaft bereits in diesem Jahr in einer Erholung ist“. Mit einem erwarteten BIP-Wachstum von rund 6% für das Gesamtjahr 2021 könnte Ungarns Wirtschaft mit einem der schnellsten, wenn nicht sogar dem schnellsten Tempo in der Europäischen Union expandieren. „Die ungarische Wirtschaft braucht kein hohes Haushaltsdefizit, um im Jahr 2022 neu zu starten, stattdessen ist eine Rückkehr zum früheren Pfad des Gleichgewichts möglich und notwendig“, sagte er.

Matolcsy merkte an, dass Ungarn innerhalb von eineinhalb Jahren das Vorkrisen-BIP-Niveau erreichen wird, ein weitaus kürzerer Zeitraum als die sechseinhalb Jahre, die es brauchte, um sich nach der Krise 2008 zu erholen. „Diese Veränderung kann Inflationsschübe mit sich bringen, da die gewaltsam aufgebaute Nachfrage nicht mit demselben Niveau und derselben Struktur des Angebots auf dem heimischen Markt einhergehen kann. Wie es auch in anderen Ländern der Fall sein wird, wird auch die importierte Inflation ansteigen“, sagte er. Matolcsy warnte, dass Spitzen, die aus einem Nachfrageüberhang resultieren, Ungarn auf den Pfad einer „anhaltend hohen Inflation“ bringen könnten.