Für welche Einsätze sind Rucksäcke am besten geeignet?

Rucksäcke erfreuen sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und eignen sich somit für jeden Anlass. Rucksäcke mit einem schlichten und eleganten Design werden mittlerweile sogar gerne als Accessoire auf diversen Abendveranstaltungen genutzt.

Durch den hohen Tragekomfort und die Praktikabilität der hilfreichen Tragetaschen vergrößerte sich in den letzten Jahren der Anwendungsbereich von Rucksäcken immer weiter. Eine große Bandbreite von Modellen entstand, wodurch Rucksäcke den unterschiedlichen Ansprüchen genügen und verschiedenen Zwecken dienlich sind.

Die verschiedenen Rucksack-Modelle im Überblick

Das Volumen, Belüftungssysteme und der Tragekomfort sind Aspekte, mit denen man sich beim Kauf eines Rucksacks auseinandersetzen sollte. Dennoch sollte man sich zunächst für ein Modell entscheiden, da sich nicht jeder Rucksack für den Stadtbummel oder den Outdoor-Urlaub eignet.

Der Reiserucksack

Der Reiserucksack ist eine besonders ausgeklügelte Form des Rucksacks, denn mit modernen Tragesystemen lassen sich auch schwere Lasten relativ leicht bewegen. So lässt sich das Gepäck auf dem Rücken tragen, kann allerdings per eingebauten Trolley-System auch gezogen werden.

Der Reiserucksack ist zudem großen Anforderungen unterworfen: Auf der einen Seite muss er ein großes Fassungsvermögen besitzen, während er auf der anderen Seite großen Komfort bieten muss. Dies wird durch Organisationsfächer und elastische, aber robuste Materialien bewerkstelligt. Zusätzliche Hüftgurte fixieren den Rucksack am Körper.

Darüber hinaus sollten verschiedene Vorkehrungen vorhanden sein, die für den Schutz und die Sicherheit des Gepäcks sorgen. Antidiebstahlreißverschlüsse und Schlösser legen Langfingern das Handwerk – und der verstärkte Stoff und die hochwertige Verarbeitung hält selbst der rauen Behandlung in Flugzeugen, Bussen sowie Frachträumen stand.

Der Wanderrucksack

Des Weiteren werden Rucksäcke für Wandertouren, Trekkingabenteuer und Expeditionen eingesetzt. Naturfans benötigen einen Begleiter, der Wind und Wetter trotzen kann und selbst bei sehr langen Ausflügen bequem zu tragen ist.

Mittels Regenhüllen und wasserabweisendem Material wird die überlebensnotwendige Fracht geschützt. Die spezielle Form und die Rückenbelüftung des Wanderrucksacks sorgen dafür, dass die Schultern und der Rückenbereich entlastet werden und sich keine Schweißlachen bilden.

Beim Wandern ist es außerdem wichtig, dass dringend benötigte Ausrüstungsgegenstände nicht in den Tiefen des Rucksacks verschwinden. Aus diesem Grund verfügt dieses Modell über ausreichend Halterungen und leicht zugänglichen Stauraum.

Daypacks

Einen echten Helfer im Alltag stellen Daypacks dar. Ob Shoppingtour, Bewerbungsgespräch, Spaziergang oder Kinobesuch, diese Rucksäcke eignen sich wirklich für jede Gelegenheit.

In der Regel verfügen die Daypacks über ein Volumen zwischen zehn und dreißig Liter. Sie sind allerdings auch im Miniformat oder in größeren Varianten erhältlich. Darüber hinaus können sich Verbraucher über ein breites Sortiment an Farben, Formen und Designs erfreuen.

Der Office- und Laptoprucksack

Neben den klassischen Schulranzen und Rucksäcken ist es auch möglich, einen Office- oder Laptoprucksack mit den Schulbüchern und -materialien zu befüllen. Doch vor allem im Berufs- oder Studentenleben sind diese Modelle besonders praktisch, da sie auf das DIN A4-Format ausgerichtet sind. Infolgedessen gleiten Laptop und Dokumente ohne Anstrengung ins Innere, aber auch das Mittagessen und die Trinkflasche finden ihren Platz.

Kindertragen

Kleinkinder werden gerne getragen, da sie dadurch alles überblicken können und nahe bei Mama oder Papa sind. Auf Dauer gestaltet es sich jedoch als überaus anstrengend, das Kind auf dem Arm zu halten.

Eine tolle Lösung für diese Problem sind Kindertragen. Denn durch die Kraxen haben die Eltern die Hände frei und die Kinder befinden sich mitten im Geschehen. Die integrierten Hüftflossen stellen zudem sicher, dass die Last gut verteilt ist.

Einige Modelle verfügen außerdem über tolle Accessoires wie zum Beispiel ein Sonnendach. Durch dieses wird gewährleistet, dass der kleine Passagier keinen Hitzschlag erleidet und auch gegen Regenschauer gewappnet ist. Letztendlich gestaltet sich der Transport des Kindes in der Großstadt oder in der Natur weitaus einfacher als mit einem Buggy.

Checkliste für den Rucksack-Kauf

Im stationären Fachhandel und auch in gut sortierten Webshops existiert mittlerweile eine große Bandbreite von Rucksäcken. Verbraucher stehen vor der Qual der Wahl und können sich vor Angeboten kaum noch retten. Dementsprechend empfiehlt es sich, auf folgende Qualitätsmerkmale achtzugeben: