Personalisierte Artikel und Kleidung bedrucken lassen

Ob als Geschenkidee oder für sich selbst – mit bedruckten Artikeln wie Kleidung oder Accessoires lassen sich alle Wünsche erfüllen. Dank der heutigen Entwicklung lassen sich bereits die ungewöhnlichsten Ideen umsetzen. In diesem Artikel durchleuchten wir die Möglichkeiten des heutigen Textil-Druckes genauer und erläutern ebenso die daraus entstehenden Vorteile.

So kann man seine Kleidung bedrucken lassen

In der Regel ist das Bestellen von bedruckten Waren sehr einfach. Zuerst muss man natürlich eine Idee haben. Dementsprechend wählt man zwischen den verschiedenen Artikel, Materialien, Größen und Farben seinen Favoriten heraus. Im nächsten Schritt lädt man das gewünschte Motiv auf der Webseite des Online-Shops hoch und platziert dieses meist in einer visuellen Ansicht an der gewünschten Position.

Die Motive für die Artikel kann man sich vorher selbst erstellen oder auch online erwerben. Hierbei ist zu beachten, dass vektorisierte Dateien besser bei der Herstellung angenommen werden, da diese Motive problemlos skaliert werden können. Dateien, welche keine Vektorgrafiken sind, sind auch akzeptabel. Jedoch kann es dabei unter Umständen zum Verzerren der Grafik führen.

Eine weitere Alternative ist es, sich Motive auszusuchen, die von den Online-Shops zur VerfĂĽgung gestellt werden. Dies erspart mitunter viel Arbeit, besonders wenn man im Erstellen von Grafiken nicht geĂĽbt ist.

Diese Artikel können bedruckt werden

So weit das Auge reichen kann – angefangen hat diese Idee nur mit dem Bedrucken von T-Shirts. Doch mittlerweile ist daraus ein großer Hype geworden. Es erscheinen zunehmend mehr Artikel auf dem Markt, welche auf konkrete Kundenwünsche hin bedruckt werden. Zu den geläufigen Artikeln gehören mittlerweile verschiedenste Oberteile, Unterteile aber auch Accessoires.

Oberteile

Bei den Oberteilen hat man eine Großzahl an Artikeln zur Auswahl. Die Artikel unterscheiden sich vorwiegend in ihrer Größe, im Material, in der Farbe und besonders im Schnitt. Hier sind die Variationen meist genauso vielfältig wie in gewöhnlichen Einkaufsläden.

Diese Oberteile findet man in den meisten Textil-Druck Shops:

T-Shirts

Polo Shirts

Pullover

Softshell Jacken

Hoodies

Hemden

Blusen

Fleece Jacken

Blazer

Regenjacken

Westen

Berufsbekleidung (beispielsweise Kochjacken)

Jacken

Sicherheitsbekleidung

Die beliebtesten Halsausschnitte für Oberteile sind ganz klar die V-Ausschnitte oder der Rundhalsausschnitt. Weiterhin kann man kurzärmelige Oberteile sowie langärmelige Jacken online bedrucken lassen. Die verwendeten Materialien sind größtenteils sehr dehnbare Stoffe wie Baumwolle, Jersey oder auch Viskose.

Unterteile

Modische Unterteile sind noch so vielfältig. Genauso wie in einfachen Läden findet man in den Online-Shops unterschiedlichste Versionen mit verschiedenen Beinlängen, Passformen, Verwendungszwecken, Farben und Materialien. Zu den geläufigsten Artikeln in der Kategorie der Unterteile gehören unter anderem:

Hosen

Arbeitshosen

SchĂĽrzen

LatzschĂĽrzen

Es gibt jedoch nicht alle Hosen-Formen in den Online-Shops. Die beliebtesten ihrer Art sind die Chinohosen, Jeanshosen und Businesshosen.

Die Arbeitshosen stellen eine besondere Art dar – das Material und auch der Druck sind besonders robust gegenüber den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Es gibt sie als kurze Hosen, als Bundhosen oder aber als Allrounder.

Accessoires

Von Tassen bis Bademäntel – bei den Accessoires werden keine WĂĽnsche offen gelassen. Die Artikel dieser Kategorie eignen sich besonders gut als Geschenkidee oder um einen einheitlichen Look fĂĽr die Familie zu schaffen.

Es gibt bereits sehr schöne Ideen und Artikel in den Online-Shops, wie beispielsweise:

Taschen

Tassen

Stoffbeutel

MĂĽtzen

Rucksäcke

Decken

HandtĂĽcher

Laptop-Taschen

Bademäntel

Regenschirme

Die Stoffe dieser Artikel unterscheiden sich stark in ihrer Materialeigenschaft. Regenjacken und Regenschirme sind besonders resistent gegenĂĽber den Umweltbedingungen und somit auch langlebiger. Artikel fĂĽr den Sport und die Freizeit sind meist leicht zu pflegen und zu reinigen.

Berufs- und Sicherheitsbekleidung

Mittlerweile hat sich auch ein ganz eigener Bereich auf die Berufskleidung spezialisiert. Die Auswahl der Arbeits-,Berufs-, sowie Sicherheitsbekleidung beschränkt sich bisher nur auf ein kleines Feld:

Arbeitshosen

Arbeitsjacken

Warnschutzbekleidung jeglicher Art

Aufgrund ihres Verwendungszweckes weisen diese Artikel auch besondere Eigenschaften auf. Eine Pilotenjacke beispielsweise ist sehr widerstandsfähig und undurchlässig gegenüber dem Wind. Die Warnschutzkleidung weist eine gute Sicht- und Erkennbarkeit auf und ist in einigen Berufsfeldern unerlässlich.

Diese Vorteile entstehen

Die Möglichkeit des Anpassens von Artikeln wirft sehr viele positive Effekte auf. Einige dieser Vorteile sind beispielsweise:

Große Auswahl zwischen den verschiedenen Artikeln, Motiven, Materialien, Farben und Größen. Mit selbst gewählten Motiven kann die eigene Persönlichkeit nochmals unterstrichen und ausgedrückt werden. Für Unternehmen kann diese Art der Kleidung ein sehr gutes Marketing und einen großen Auftritt darstellen. Die Bekanntheit der eigenen Marke kann gefördert und unterstützt werden. Diese Artikel sind sehr gut als Geschenkideen geeignet, da sich diese individuell auf jedes Bedürfnis abstimmen lassen. Die Anschaffungskosten für solche personalisierten Artikel sind vergleichsweise sehr günstig.

Fazit – Eine tolle Idee mit vielen Anwendungen

Ganz egal ob für den privaten Bereich oder für die eigene Firma. Das Bedrucken von Artikeln ist nur sehr gering eingeschränkt und lässt somit die buntesten Ideen nicht an der Seite liegen. Dank der großen Auswahl zwischen Motiven, Produkten, Materialien, Farben und Größen ist diese Art von Shopping ein optimales und angenehmes Erlebnis.