EU-Kommission wird verlängerte Bewertung von Ungarns Konjunkturprogramm vorschlagen

Die Europäische Kommission (EK) wird vorschlagen, den Bewertungszeitraum des ungarischen Sanierungsplans zu verlängern, in dem das Land 7,2 Milliarden Euro aus dem EU-Aufbauplan für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit (RRF) beantragt hat, um die Folgen der Coronavirus-Epidemie auszugleichen, sagte eine Sprecherin der EK – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Wir arbeiten konstruktiv daran, unsere Bewertung so schnell wie möglich abzuschließen. Sollte unsere Bewertung mehr Wochen als Tage erfordern, werden wir Ungarn vorschlagen, eine Verlängerung der 2-monatigen Frist zu vereinbaren“, sagte Arianna Podestá auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Die EU-Kommission akzeptierte die Sanierungspläne von 16 Staaten bis zum Ablauf der Frist am Montag und bat im Falle von Polen, Estland, Rumänien, Schweden und Finnland um einen verlängerten Bewertungszeitraum. Während dieses Zeitraums haben die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, der Kommission weitere Informationen zukommen zu lassen und ihre Pläne zu ändern, sagte Podestá.

Ungarn hat seinen Plan über die Verwendung der RRF-Mittel im Mai eingereicht, wobei der Löwenanteil – 34,1% der Mittel – für die Entwicklung des Gesundheitswesens vorgesehen ist. Die Entwicklung des umweltfreundlichen Verkehrs und das Bildungssystem sollen 25% bzw. 20,4% der Mittel erhalten. Zu den weiteren Entwicklungsplänen gehören die Förderung der Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft, die Schließung der Lücke zwischen unterentwickelten und besser entwickelten Regionen sowie der Schutz der Umwelt.

Das Büro des Ministerpräsidenten sagte in seiner Antwort, dass die Gespräche zwischen der EK und Ungarn im Gange waren und kurz vor dem Abschluss standen, als die Kommission nach der Verabschiedung des von der Regierung geförderten und von der EU als diskriminierend beanstandeten Kinderschutzgesetzes „mit unmöglichen Forderungen aufwartete“. Der Sanierungsplan, der „in Absprache mit Experten gestaltet wurde, wird durch ideologisch und politisch motivierte Angriffe behindert“, sagte das Büro des Ministerpräsidenten in einer Erklärung. Es sei zu hoffen, dass der Plan auf fachlicher Grundlage bewertet werde, unabhängig von „Brüssels Beharren darauf, LGBT-Aktivisten in ungarische Kindergärten und Schulen zu lassen“, hieß es in der Erklärung, die sich auf die Kritik bezog, Ungarns Kinderschutzgesetz diskriminiere die LGBT-Gemeinschaft. „Es gibt keinen Grund für die EU-Gremien, den ungarischen Plan abzulehnen. Wir haben auf die Forderungen, die unerwartet an uns herangetragen wurden, reagiert und alle Anforderungen in Übereinstimmung mit den RRF-Vorschriften erfüllt“, hieß es in der Erklärung. „Die Gespräche zwischen Ungarn und der Europäischen Kommission über den ungarischen Sanierungsplan sind im Gange, und wir warten auf die Entscheidung der Kommission“, hieß es.