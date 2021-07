Varga: Wirtschaft wird über 6% wachsen, „mit oder ohne EU-Förderung“

Ungarns BIP-Wachstum könnte in diesem Jahr mehr als 6% betragen, „selbst wenn bis zum Ende des Jahres kein einziger Cent von der Europäischen Union kommt“, sagte Finanzminister Mihály Varga in einem Interview, das vom Nachrichtenportal Origo veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Unter Berufung auf jüngste Berechnungen sagte Varga, das Wirtschaftswachstum könnte im nächsten Jahr 5,3% betragen, und „die Wirtschaft könnte die Verluste, die während der Coronavirus-Pandemie entstanden sind, in 18 Monaten ausgleichen.“ Brüssel wäre nicht in der Lage, die ungarische Wirtschaft zu bremsen, „selbst wenn es wollte“, fügte er hinzu. Auf eine Frage bezüglich der Schwierigkeiten im Genehmigungsprozess für Ungarns Wiederaufbauplan nach der Pandemie aufgrund von Bedenken in Brüssel über Rechtsstaatlichkeit und Aufsichtsdefizite sagte Varga, dass die EU versuche, „ein rein wirtschaftliches Problem in ein politisches zu verwandeln“ und fügte hinzu, dass hoffentlich eine „vernünftige“ Lösung gefunden werden könne. „Wir sind konstruktiv und kooperativ, aber ich muss darauf hinweisen, dass die beschämende Haltung Brüssels keinen Einfluss auf die Situation der ungarischen Wirtschaft haben wird“, sagte Varga.

In Bezug auf die Inflation sagte Varga, dass die Wirtschaft in der ganzen Welt wieder in Gang kommt, wobei das Angebot oft begrenzt ist, was zu einer Verknappung bestimmter Materialien und Waren führt und die Preise in die Höhe treibt. Die Waren werden nicht teurer „wegen der Mehrwertsteuer oder der Regierung“, sagte der Minister. Nach Angaben des Finanzministeriums wird die Inflation in diesem Jahr voraussichtlich 4,2% und im Jahr 2022 3,6% betragen. In der Zwischenzeit sagte Varga, dass die Regierung über eine weitere Rentenerhöhung im November nachdenkt, zum zweiten Mal in diesem Jahr, unter Berücksichtigung der höher als erwarteten Inflation. Er fügte hinzu, dass ein Rentenbonus in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Forint noch vor Jahresende an die Senioren ausgezahlt werde, während eine Million Familien die Einkommenssteuer zurückerstattet bekämen, die sie im Jahr 2021 gezahlt haben.

Bezüglich der Vorschläge zur Einführung einer globalen Mindeststeuer sagte Varga: „Ungarn weigert sich, irgendwelche Steuererhöhungen zu unterstützen, insbesondere solche, die sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit nicht nur des Landes, sondern auch der hier ansässigen ausländischen Unternehmen auswirken würden.“ Er wies darauf hin, dass ein einheitlicher Körperschaftssteuersatz von 15% vorgeschlagen worden sei, während er in Ungarn derzeit 9% betrage. „Wir müssen die ungarischen Interessen fördern, auch wenn wir uns dabei einem Vorschlag des Präsidenten der Vereinigten Staaten widersetzen“, sagte er.