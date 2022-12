Europäischer Rat nimmt Rechtsvorschriften zu Ungarns RRF-Plan und Konditionalitätsverfahren formell an

Der Rat der Europäischen Union hat am Freitag Rechtsvorschriften zum ungarischen Konjunkturprogramm und zum Konditionalitätsmechanismus sowie zu einer 18-Milliarden-Euro-Hilfe für die Ukraine und zur globalen Mindestkörperschaftssteuer angenommen. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten hatten die Rechtsvorschriften am Donnerstag auf einem Gipfeltreffen als Paket gebilligt, und der Rat nahm sie am Tag darauf im schriftlichen Verfahren an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Rat nahm Durchführungsbeschlüsse zum Mechanismus der Rechtsstaatlichkeit an und billigte die Bewertung des ungarischen RRF-Plans durch die Europäische Kommission. Die Bewertung besagt, dass der ungarische Plan mit allen relevanten Kriterien und Anforderungen der Sonderfazilität im Einklang steht. Der Plan sei umfassend und biete eine ausgewogene Antwort auf die wirtschaftliche und soziale Situation Ungarns, so die Kommission.

Mit dem Gesetz wurde auch der Haushalt 2021-2027 geändert, um 18 Milliarden Euro für die Ukraine bereitzustellen. Die Hilfe soll zur Sicherstellung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen wie dem Betrieb von Schulen und Krankenhäusern und der Unterbringung deportierter Bürger sowie zur Wahrung der makroökonomischen Stabilität und dem Wiederaufbau lebenswichtiger Infrastrukturen, die von den russischen Streitkräften zerstört wurden, verwendet werden, heißt es in dem Gesetz. Die Mitgliedstaaten haben auch die Einführung der globalen Mindestkörperschaftssteuer beschlossen und sich verpflichtet, diese in ihren eigenen Steuersystemen umzusetzen. Infolgedessen müssen große multinationale und einheimische Unternehmen 15 % an Körperschaftssteuer zahlen.