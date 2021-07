Party-Hotspots rund um den Balaton

Der Balaton mit seiner atemberaubenden Szenerie und den traumhaften Orten an seiner Küste gilt als perfekter Erholungsort. Doch „Erholung“ hat verschiedene Seiten: Während viele Menschen einfach die Seele baumeln lassen, in der Sonne liegen und auf dem Wasser schippern möchten, relaxen andere erst richtig, wenn sie Party machen können. Die Region bietet beides, und wer mag, kann beliebig mischen: Strandurlaub und Partyleben ergeben vor allem für junge Leute einen angenehmen Mix, der neue Energie für den Alltag liefert.

Der Plattensee hat eine Party-Hauptstadt, und die heißt Siófok. Hier siedeln sich jede Menge große und bekannte Diskotheken an, die dazu dienen, die Nacht zum Tag zu machen. Die Stadt liegt am südlichen Ufer des Sees und beherbergt zum Beispiel den „Palace“, einen Club mit bunt gemischtem Partyvolk, in dem hauptsächlich Dance und Techno gespielt werden. Regelmäßig treten echte Star-DJs auf, beispielsweise Paul van Dyk. Aber auch Leute, die einen anderen Musikgeschmack vertreten, kommen nicht zu kurz, denn in den anderen Diskos sind oftmals sogar deutsche Schlager oder typischer Achtziger-Hits zu hören.

Doch egal, was aus den Boxen dröhnt: Gefeiert wird überall, zwar aktuell noch mit Einschränkungen, aber sicher bald schon wieder ungehemmt. Hoffentlich findet dann auch wieder das eigentlich jährlich angesagte Open-Air-Festival am Siófoker Strand statt, mit ausgelassenen Fitness-Programmen, Live-Konzerten und ganz viel Show. Kein Sommer-Event am Balaton nimmt es mit dieser Veranstaltung auf, es lohnt sich garantiert, dort mitzumischen.

Bis nach Budapest sind es mit dem Auto vielleicht eine bis 1,5 Stunden, keine große Strecke für Leute, die richtig was erleben möchten. In der Hauptstadt bestehen mehr als genug Möglichkeiten, das Nightlife zu genießen, unter anderem haben sich hier gleich mehrere Casinos angesiedelt. Das Tropicana Las Vegas Casino im Sofitel Hotel ist besonders beliebt: Es bietet auf 570 Quadratmetern eine Ansammlung von etwa 150 Slot Machines und verschiedenen Live-Spieltischen. Es empfiehlt sich, im Voraus die verschiedenen Spielregeln und Strategien zumindest rudimentär zu erlernen, um sich nicht zu blamieren. Risikolos möglich ist das auf virtuellem Weg mit einem Bonus ohne Einzahlung in einem Online Casino. Nutzer können sich auf solchen Plattformen einfach anmelden und einen Bonus erhalten, ohne dass sie einen Cent investieren. Das ist der einfachste Weg, ein paar Proberunden zu drehen, um dann den echten Champagnerabend im Tropicana anzusteuern.

Daneben sind für Nachtschwärmer in Budapest vor allem die Romkocsmas empfehlenswert, Bars, Biergärten, Cafés und Nachtclubs, die sich im alten jüdischen Viertel angesiedelt haben und die einst verlassenen Gebäude wieder mit prallem Leben füllen. Internationale DJs finden gern mal den Weg hierher und auch die Feierwütigen strömen aus der ganzen Welt zusammen. Das Fogas Ház ist eine dieser „ruin bars“, deren Namen so viel bedeutet wie „Haus der Zähne“. In den 50er-Jahren diente das zugehörige Gebäude als Dentallabor, jetzt wurde es vollkommen umgenutzt. Im Inneren mischen sich Disko und Kunsthalle, alles ist reichlich hip, das Publikum cool und relaxed. Einheimische lassen sich hier ebenso blicken wie Deutsche, Amerikaner, Spanier – was auch immer. Außerdem gibt es die wohl beste Pizza der Stadt.

Zurück am Balaton wartet das Black Magic in Balatonmáriafürdö auf die leidenschaftlichen Partyeulen. Es liegt im Ortszentrum und überrascht mit immer neuen Themenpartys, die dazu auffordern, die Fantasie schweifen zu lassen. Die Location kündigt aktuelle Events mit Flyern und Plakaten im ganzen Umkreis an, damit niemand, der interessiert ist, etwas verpasst. Am Nordufer hat sich der Club of Colors im Ort Keszthely bestens bewährt, eine ziemlich große Disko, die einen Kontrapunkt zum ansonsten eher festlichen Kulturleben der Stadt setzt.

Für viele Balaton-Freunde gibt es trotz aller Angebote nur eine „richtige“ Party: Die auf dem gemieteten Boot, umgeben von nichts als Wasser und Landschaft. Zwischendurch ein paar Runden schwimmen, am Ufer entlangschippern und an Bord den einen oder anderen leckeren Cocktail genießen. Wichtig ist nur, dass genau wie im Straßenverkehr an Land, der Fahrer nichts trinkt. Nur so ist für die nötige Sicherheit gesorgt und das Partyboot kehrt mitsamt seinen Passagieren heile zurück an seine Pier. Ebenso schön gestalten sich spontane Beach-Partys, vielleicht sogar mit Gitarre, ganz nach alter Manier. Einfach mit Freunden und neuen Bekannten zusammenhocken, lachen, plaudern, tanzen und die Zeit intensiv genießen. Die lauen Sommernächte am Balaton sind dafür wie geschaffen und wenn dazu noch die Sterne funkeln, ist das Party-Paradies perfekt!