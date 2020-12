Darum ist der Balaton eines der touristischen Top-Ziele in Ungarn

Ungarn ist eines der beliebtesten Touristenziele. Viele Menschen lieben dieses Land wegen seiner unglaublichen Schönheit und auch ein Besuch des Balatons, auch Plattensee genannt, darf bei einer Ungarn-Reise nicht fehlen. Dieser See ist als einer der größten Seen Mitteleuropas anerkannt. Außerdem verleihen die Berge im Hintergrund auch einen unglaublich schönen Ausblick. Hier sind ein paar weitere Gründe, warum sich eine Reise an den Balaton lohnt.

Schwimmen im See ist nirgendwo anders so einfach

Die durchschnittliche Wassertemperatur des Balatons im Sommer liegt bei etwa 25 Grad. Dies macht den See zu einem angenehmen Ziel für alle Schwimmer da draußen. Darüber hinaus können Besucher sogar im Winter Schlittschuhlaufen und eine tolle Zeit haben. Kinder können sich in den Seebädern an künstlichen Sandstränden, auf Sportplätzen, Spielplätzen und auf vielen anderen Attraktionen amüsieren. Eine weitere Sache macht den Balaton sehr besonders: In keinem anderen europäischen Gewässer kann man so weit ins Wasser hineinlaufen, ohne schwimmen zu müssen. Damit ist der Balaton einfach ein tolles Badeparadies für ganze Familien und daher besonders bei deutschen Touristen sehr beliebt.

Festival für elektronische Musik

Eine weitere wundervolle Sache ist, dass am Südufer des Sees regelmäßig eine fünftägige Festival-Veranstaltung stattfindet. Der Balaton-Sound ist bekannt als Europas größtes Open-Air-Elektronik-Festival. Es besteht aus Food Trucks, Bean Bags, schwimmenden Bars und vielem mehr. Wenn Sie knapp bei Kasse sind und trotzdem an dieser erstaunlichen Veranstaltung teilnehmen wollen, können Sie jederzeit einen Preisvergleich für eine kleine Finanzspritze auf matchbanker.de durchführen oder Reiseportale wie booking.com nutzen, die günstige Übernachtungsmöglichkeiten anzeigen. Während des Festivals können Sie sogar tagsüber schwimmen und sonnenbaden und tanzen, so viel Sie wollen. Touristen, die für dieses Festival anreisen, sollten unbedingt den See besuchen, um eine unglaubliche Zeit zu genießen. Wer liebt es nicht, auf einem See zu tanzen?

Erstaunliche Restaurants

Selbst Einheimische, die weit entfernt wohnen, besuchen das Südufer des Sees, um die dort ansässigen Restaurants auszuprobieren. Die Restaurants sind als die besten Restaurants Ungarns bekannt. Das Essen hier ist äußerst erstaunlich, es besteht aus lokalen, saisonalen Zutaten. Sie können fantastisch essen, während Sie den atemberaubenden Blick auf den See genießen. Ein perfekter Besuchsort für alle Feinschmecker und Naturliebhaber da draußen.

Radweg um den See

Auf zwei Rädern können Sie den See ohne jeglichen Verkehr erkunden. Ein Fahrradweg rund um den See garantiert Ihnen eine staufreie und naturverbundene Reise, bei der Sie leicht anhalten können, um sich kurz im See zu erfrischen. Es gibt viele Verleihgeschäfte für Fahrräder und auf dem Weg können Sie anhalten und gebratenen Fisch, Eis und vieles mehr essen. Fahren Sie um den See und genießen Sie seine Schönheit aus der Nähe!

Die Weinbauregion erkunden

Der See bringt viele Überraschungen mit sich. Wussten Sie, dass die Nordseite des Sees ein Weinanbaugebiet ist? Sie können diese Region besuchen und sich selbst ansehen, wie erstaunlich sie ist. Ihr fruchtbarer Boden ist reich an Mineralien. Ein Ort, den Sie unbedingt erkunden sollten, wenn Sie an den Balaton fahren!

Schöne Erfahrungen

Dies waren einige der Gründe, warum Touristen diesen unglaublichen See gerne besuchen. Schwimmen, Natur, Erholung, tolles Essen, Freizeitmöglichkeiten – Ungarn mag weniger Prestige als Urlaubsort haben als manche westliche Länder, aber die Erfahrungen, die Sie hier machen können, wird anderen Alternativen in nichts nachstehen. Haben Sie schon gepackt?