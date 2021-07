Die regionale Staatsanwaltschaft für Ermittlungen in Budapest hat eine Untersuchung im sogenannten Pegasus-Fall wegen des Verdachts der illegalen Informationsbeschaffung eingeleitet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Untersuchung zielt darauf ab, festzustellen, ob kriminelle Handlungen begangen wurden, so die Landesstaatsanwaltschaft für Ermittlungen in einer Erklärung am Donnerstag.