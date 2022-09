Polizei leitet Ermittlungen zur Auslandsfinanzierung der „Mindenki Magyarországa Mozgalom“ ein

Die ungarische Polizei hat laut der Tageszeitung Magyar Nemzet Ermittlungen wegen ausländischer Gelder aufgenommen, die Péter Márki-Zays Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) im vergangenen Sommer erhalten hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Berufung auf das Nationale Polizeipräsidium (ORFK) berichtete die Zeitung am Dienstag, dass eine Privatperson bei der Budapester Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet habe und die Polizei Ermittlungen gegen „einen nicht identifizierten Verdächtigen wegen des Verdachts der Veruntreuung und Geldwäsche“ eingeleitet habe. Márki-Zay, der einstige Oppositionskandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, sagte Ende August in einem Podcast, dass die MMM Mitte Juni letzten Jahres mehrere hundert Millionen Forint von Personen aus den Vereinigten Staaten erhalten habe. Die Aktion für Demokratie habe den Betrag in einer einzigen Überweisung gezahlt, fügte er hinzu. Márki-Zay beharrt darauf, dass MMM – Mindenki Magyarországa Mozgalom – nicht den Regeln der Parteienfinanzierung unterliege, da sie keine Partei sei und das US-Geld nicht für den Wahlkampf ausgegeben worden sei, so die Zeitung.