Staatsanwaltschaft: Ungarn setzt alle Empfehlungen von OLAF um

Die Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwoch, nachdem OLAF seinen Bericht für das Jahr 2022 veröffentlicht hatte, dass alle Empfehlungen der EU-Korruptionsbekämpfungsbehörde OLAF an Ungarn umgesetzt werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Behörden haben in 75 % der von OLAF zwischen 2018 und 2022 eingeleiteten Fälle Anklage erhoben, mehr als das Doppelte des EU-Durchschnitts von 34 %, so die Behörde in einer Erklärung, die sich auf den am Dienstag veröffentlichten OLAF-Bericht bezieht. Obwohl sie rechtlich nicht dazu verpflichtet ist, hat die ungarische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung zu jeder gerichtlichen Empfehlung eingeleitet, so das Amt. In mehreren der empfohlenen Fälle sei zum Zeitpunkt der Empfehlung bereits ermittelt worden, hieß es.

OLAF hat im vergangenen Jahr acht gerichtliche Empfehlungen zu Ungarn veröffentlicht, von denen in drei Fällen die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung angeordnet hat. In den anderen fünf Fällen wurden die Empfehlung und der Abschlussbericht mit den Ergebnissen im Laufe der laufenden Ermittlungen bewertet. Die ungarische Staatsanwaltschaft und das OLAF unterzeichneten im Februar 2022 ein Kooperationsabkommen, das „die bereits sehr guten Arbeitsbeziehungen weiter festigt“, heißt es in der Erklärung. Die Staatsanwaltschaft und das OLAF arbeiten eng zusammen und treffen sich regelmäßig auch auf der Ebene von Führungskräften und Experten, heißt es in der Erklärung. OLAF veröffentlicht gerichtliche, disziplinarische und finanzielle Empfehlungen als Teil seiner Aufgabe, administrative Unregelmäßigkeiten im Umgang der Mitgliedsstaaten mit EU-Geldern zu überprüfen. OLAF definiert keine kriminellen Aktivitäten und sammelt keine Beweise, sagte das Amt.