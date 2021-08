Ungarn: Handelsvolumen setzt rasche Erholung im Mai fort

Die ungarischen Exporte und Importe stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat rapide an, wenn auch von einer niedrigen Basis aus, was auf die Pandemie-Shutdowns zurückzuführen ist, die sich immer noch auf eine Reihe von Sektoren auswirken, bestätigte das Statistische Zentralamt (KSH) in einer zweiten Lesung der am Freitag veröffentlichten Daten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 38,9% auf 9,5 Milliarden Euro und die Importe um 39,7% auf 9,4 Milliarden Euro. Der Handelsüberschuss belief sich im Mai auf 68 Millionen Euro, gegenüber 87 Millionen Euro im Mai 2020. Das KSH revidierte den Handelsüberschuss von 97 Millionen Euro in ihrer ersten Lesung der am 9. Juli veröffentlichten Daten nach unten.