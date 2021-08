Ungarn: Einfluss der Pandemie auf die Einkaufsgewohnheiten hält an

Die Ungarn haben während der dritten Pandemiewelle häufiger eingekauft als während der ersten, sind aber immer noch seltener in den Laden gegangen als vor der Coronavirus-Krise, wie eine Umfrage der Lebensmittelsicherheitsbehörde Nébih zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die im Mai durchgeführte repräsentative Umfrage zeigt, dass der Anteil der Ungarn, die nur einmal pro Woche einkaufen, während der ersten Pandemiewelle von rund 17 % auf über 52 % gestiegen ist. Dieser Anteil sank während der dritten Welle auf etwas über 40 %.

Der Prozentsatz der Ungarn, die ausschließlich online einkauften, stieg von weniger als einem Prozent vor der Pandemie auf fast 10 % während der ersten Welle und lag während der dritten Welle immer noch bei knapp 7 %. Die Umfrage zeigt, dass die Ungarn fast 35 kg Lebensmittel und fast 16 Liter Getränke in ihren Kühlschränken und Vorratskammern aufbewahren. Mehr als 31 % der Befragten gaben an, im vergangenen Jahr zugenommen zu haben: im Durchschnitt fast 5 kg. Fast 40 % gaben an, sich weniger zu bewegen.