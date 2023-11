DUIHK-Umfrage: Weniger Unternehmen planen Investitionen und Neueinstellungen

Die jüngste Umfrage der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK) zur Stimmung in der Wirtschaft zeigt, dass weniger Unternehmen Investitionen oder Neueinstellungen planen, da sich die Aussichten verschlechtern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der im Oktober durchgeführten Umfrage unter 209 Unternehmen rechneten 34 % mit einer Verschlechterung ihrer eigenen Geschäftslage, während nur 18 % eine Verbesserung erwarteten. In der vorangegangenen Umfrage, die im Frühjahr durchgeführt wurde, erwarteten 28 % eine Verbesserung und 26 % eine Verschlechterung. Rund 37 % der Unternehmen gaben an, dass sie ihre Investitionsausgaben kürzen wollen, und nur 25 % signalisierten einen Anstieg der Investitionsausgaben. Zum ersten Mal seit zehn Jahren überstieg der Anteil der Unternehmen, die weniger Investitionen planen, den Anteil der Unternehmen, die ihre Ausgaben erhöhen, so die DUIHK. Der Anteil der Unternehmen, die Entlassungen planen (21 %), überstieg ebenfalls zum ersten Mal in einem Jahrzehnt den Anteil der Unternehmen, die Neueinstellungen planen (18 %). Die Unternehmen zählten eine schwächere Nachfrage, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und höhere Arbeitskosten zu den Geschäftsrisiken, denen sie sich gegenübersehen.