Das sind die besten Video- und Foto-Bearbeitungs Programme für Anfänger

Videos und Fotos haben einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft gefunden. Nicht nur halten wir so unsere schönsten Erinnerungen und Erfahrungen bildlich fest, sondern eignen sie sich auch ideal als kleine Aufmerksamkeit für Freunde oder Verwandte. Wie wäre es denn mit einem schön zusammengeschnittenen Video vom letzten Trip mit deinen Freunden oder eine schöne Collage mit Familienbildern für einen Verwandten? Doch wie kannst du das am besten umsetzen?

Welches Video- und Foto-Bearbeitungs Programm eignet sich? Hier möchten wir dir die 4 besten Video- und Foto-Bearbeitungs Programme vorstellen!

Video- und Foto-Bearbeitungs Optionen für Anfänger – Darauf solltest du achten!

ISO, Sättigung und Weißabgleich sind für dich alles Fremdwörter? Das ist kein Problem, denn um Bilder und Videos zu bearbeiten musst du kein Profi sein. Vor allem als Anfänger solltest du auf ein Video- und Foto-Bearbeitungs Programm setzen, welches sich leicht bedienen lässt und dennoch tolle Resultate liefert. Es kann manchmal schwer sein diese zu finden, wenn man sich nicht im Bereich Fotografie und Videografie auskennt, doch keine Sorge, wir haben die nötige Recherche betrieben, sodass du schon schnell deine Bilder und Videos bearbeiten kannst!

Das sind die 4 besten Video- und Fotobearbeitungsprogramme für Anfänger:

Wenn es um die Foto- und Videobearbeitung gehst, hast du absolut keine Ahnung? Dann bist du da sicherlich nicht allein. Glücklicherweise gibt es reichlich tolle Programme, die dir unter die Arme greifen können und dir tolle Resultate bescheren. Welche das genau sind und was die einzelnen Programme so drauf haben, erfährst du hier!

VISCO

Das Programm VISCO ist ein absoluter Klassiker und fungiert als App. Mit dieser App kannst du deine Videos und Fotos ganz bequem auf deinem Handy bearbeiten. Ob einen Filter verwenden, das Video zu schneiden, die Bilder in einer Collage zusammenzufügen oder den Kontrast anzupassen – mit dieser App ist es möglich! Wenn du allerdings lange Videos oder eine große Masse an Bildern bearbeiten möchtest, dann wird dir diese App leider nicht ausreichend sein.

MOVAVI

MOVAVI ist ein toller Allrounder! Nicht nur hast du hier ein Video und Bildbearbeitungs-Programm in einem, sondern zugleich bietet es alles was das Herz begehrt! Mit nur wenigen Klicks kannst du hier dein Video auffrischen und deine Bilder in neuem Glanze erstrahlen lassen. Nicht nur das, denn auch größere Videos und viele Bilder, können mit diesem Programm ideal gestemmt werden. Für eine konkrete Anleitung einmal hier klicken. Daumen nach oben von uns!

Photoscape

Du willst keine große Bearbeitung deiner Fotos, sondern lediglich das Bild aufhellen oder kleiner schneiden? Dann reicht für dich auch das Programm Photoscape. Dies gibt es zwar nur für deinen Laptop und PC, doch ist es ideal, wenn nur eine leichte Bearbeitung durchgeführt werden soll. Die Bedienung ist übersichtlich und einfach nachzuvollziehen und deine Bilder können reibungslos bearbeitet werden. Leider steht die Videobearbeitung hier nicht zur Verfügung.

Photoshop Lightroom

Du hast eine riesige Anzahl an Bildern, die du bearbeiten möchtest? Ob Fotos von einer Familienfeier oder einer Hochzeit mit Photoshop Lightroom bist du an der richtigen Adresse. Hier kannst du ein Bild nach deinen Wünschen bearbeiten und dann automatisch die gleiche Bearbeitung auf alle anderen Bilder anwenden. Das spart dir sehr viel Zeit und schon schnell bist du durch mit deiner Bearbeitung. Leider ist dieses Programm kostenpflichtig, sei es als einmaliger Kauf oder mit einer monatlichen Mitgliedschaft von Adobe. Wenn du das Programm regelmäßig nutzen wirst, dann ergibt es Sinn die Mitgliedschaft abzuschließen.

Wie du siehst, gibt es zahlreiche Optionen, wie du möglichst schnell und einfach Bilder und Videos bearbeiten kannst. Wir hoffen, dass wir dir mit unseren Tipps und Tricks unter die Arme greifen und dir ermöglichen das passende Programm zu finden. Viel Spaß beim Bearbeiten!