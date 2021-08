Probieren Sie an diesem Wochenende den Water Skyball am Balaton

Viele von Ihnen haben vielleicht schon von der in Ungarn entwickelten Sportart Water Skyball gehört, deren Roadshow an diesem Wochenende am Balaton-Nordufer Station macht – schreibt das Nachrichtenportal veol.hu.





Am Samstag, 7. August, können Sie diese aufregende Sportart am Strand von Balatonakali und am Sonntag am Kisfaludy Strand in Balatonfüred ausprobieren. Water Skyball ist Wassersport mit einem Ball, der seit mehreren Jahren zu den nationalen Meisterschaften zählt und diesen Sommer sogar im Fernsehen zu sehen war.

Das Spiel wird in hüfthohem Wasser auf einem geteilten Spielfeld mit einem geteilten Tor gespielt, das die Möglichkeit bietet, Tore mit unterschiedlichen Punktwerten zu erzielen. Dank des berührungslosen Prinzips ist das Spiel sicher und verletzungsfrei. Und die Regeln erlauben es jedem, zusammen zu spielen, unabhängig von Alter oder Geschlecht, ob Eltern mit Kindern, Freunde oder Paare.