Musiktruck des Festivalorchesters wird auch den Balaton besuchen

Nach einer erfolgreichen Straßenvorstellung in Budapest wird der Musiktruck des Budapest Festival Orchestra vom 13. bis 15. August 2021 am Nordufer des Plattensees unterwegs sein. Die Kammerensembles des weltberühmten Orchesters werden an verschiedenen Orten von Csopak bis Szentbékkállá Halt machen und die Urlauber mit kurzen Konzerten unterhalten – berichtet hvg.hu.





Sie werden in den Straßen von Balatonfüred, Csopak, Tihany, Szigliget, Köveskál, Szentbékkállá, auf dem Liliomkert-Markt in Káptalantóti und im Garten der Synagoge in Kővágóörs spielen. Neben dem musikalischen Erlebnis, das die Kammermusikgruppen bieten, können die Besucher ihre Dauerkarten und Abonnements für die nächste Saison direkt bei den Musikern erwerben.

Im Frühsommer war der Auftritt des Festivalorchesters auf vier Rädern in Budapest ein großer Erfolg, über den ein Kurzfilm gedreht wurde.