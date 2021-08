Musik in Hévíz

Das Ministerium für Humanressourcen und die Selbstverwaltung bewilligten der Platzmusik in Hévíz für Juli 2021 bis Juni 2022 einen Zuschuss von 7,5 Millionen Ft. Damit können in diesem Zeitraum 35 klassische, akustische, Volksmusik- und Jazzkonzerte im Zentrum von Hévíz finanziert werden.





Die Programme werden von der Hévíz Tourismus Nonprofit GmbH organisiert und durchgeführt, die auch für zahlreiche weitere Kulturprogramme in der Stadt verantwortlich ist. Der Veranstaltungsplan ist auf www.heviz.hu zu finden. Am 1. September wird das Musica Antiqua Ensemble in der Fußgängerzone zu hören sein.

In der blauen Hl.-Geist-Kirche von Hévíz erklingen bis 29. September jeden Mittwoch um 20 Uhr Orgelkonzerte des mehrfach preisgekrönten Künstlers Miklós Teleki. Am 15. September ist der Opernsänger Kolos Kováts sein musikalischer Gast.