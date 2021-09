Konsultationen über den Mindestlohn in Ungarn im nächsten Jahr

Wie das Ministerium für Innovation und Technologie mitteilte, haben die Beratungen über den Mindestlohn für das kommende Jahr und den Mindestlohn für Facharbeiter im VKF, einem Forum von Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung, begonnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Sozialpartner einigten sich bei der Gesprächsrunde am Dienstag darauf, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr in einem Schritt auf 200.000 Forint (571 Euro) angehoben werden soll. Was den Mindestlohn für Facharbeiter betrifft, so schlug die Arbeitgeberseite vor, ihn in zwei Schritten zu erhöhen, zunächst ab dem nächsten Jahr und dann ab dem 1. Januar 2023, so der Präsident der Arbeitgeberorganisation gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Das Ausmaß der Erhöhung werde davon abhängen, welchen Ausgleich die Regierung den Arbeitgebern anbieten werde, sagte Zoltán Szőke Zs.

Für die Arbeitnehmerseite sagte Melinda Mészáros von der Liga Gewerkschaft, man müsse abwarten, welche Subventionen die Regierung den Unternehmen gewähren werde, denn wenn diese beträchtlich seien, dann sollte ihrer Meinung nach der Mindestlohn für Facharbeiter in einem Schritt angehoben werden, zusammen mit dem Mindestlohn. Sie wies darauf hin, dass die Zahl der Menschen, die den Mindestlohn erhalten, in den vergangenen Jahren zwischen 200.000 und 300.000 lag, während die Zahl derjenigen, die als Facharbeiter den Mindestlohn erhalten, zwischen 700.000 und 800.000 lag.

Das Ministerium zitierte den Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, Sándor Bodó, mit den Worten, dass die Regierung plane, den Mindestlohn auf 200.000 Forint zu erhöhen, was der Meinung der ungarischen Bevölkerung entspreche, die in der letzten öffentlichen Umfrage der Nationalen Konsultation zum Ausdruck kam. Die Konsultationen werden in den nächsten Wochen fortgesetzt, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.