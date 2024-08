Ungarns effektiver Mindestlohn im EU-Mittelfeld

Ungarns effektiver Mindestlohn liegt im EU-Vergleich im Mittelfeld, so das nationale Wirtschaftsministerium in einer Erklärung am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium sagte, bestimmte Medien hätten wiederholt die Eurostat-Zahlen verzerrt und behauptet, dass Ungarn auf der EU-Mindestlohnliste eine Stufe weiter unten stehe. „In Ermangelung einer angemessenen Interpretation und ohne das vollständige Bild darzustellen, haben sie unprofessionelle und stark verzerrte Vergleiche präsentiert“, so das Ministerium. Im Gegensatz zu solchen Berichten ist es der effektive Mindestlohn, der das wirkliche Bild zeigt, da er der gewichtete Durchschnitt des Grundmindestlohns und des Mindestlohns für Facharbeiter ist, sagte das Ministerium und stellte fest, dass Ungarn das einzige europäische Land ist, in dem ein zweistufiges System in Kraft ist.

Im Gegensatz zu Ungarn gibt es in anderen europäischen Ländern keinen Mindestlohn für Facharbeiter, so dass Vergleiche nur auf der Grundlage einer angemessenen Methodik angestellt werden sollten. Neben dem Mindestlohn müsse auch der Mindestlohn für Facharbeiter berücksichtigt werden, zumal doppelt so viele Menschen letzteren erhalten als den Grundmindestlohn, so der Bericht weiter.

Der Mindestlohn in Ungarn ist im Vergleich zu 2010 um mehr als das 3,6-fache auf monatlich 266.800 Forint (670 EUR) gestiegen, und der Mindestlohn für Facharbeiter beträgt 326.000 Forint, was bedeutet, dass der effektive Mindestlohn 306.000 Forint (770 EUR) beträgt, so der Bericht. Der durchschnittliche Mindestlohn in der EU beträgt 482.000 Forint (1.210 EUR), womit Ungarn auf Platz 17 liegt, so das Ministerium. Im regionalen Vergleich liege Ungarn in der Spitzengruppe vor Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien, so das Ministerium weiter.