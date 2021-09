Varga: Regierung will Ungarn auf Wachstumskurs halten

Um Ungarn auf dem Wachstumspfad zu halten, muss die Regierung ihr Programm zur wirtschaftlichen Erholung und Widerstandsfähigkeit in allen Teilen des Landes auf den Weg bringen, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Da Ungarn keine Zeit habe, auf die Genehmigung seines Konjunkturprogramms nach der Pandemie durch Brüssel zu warten, werde die Regierung Kredite zur Finanzierung ihres eigenen Konjunkturprogramms in Höhe von 2.500 Milliarden Forint (7 Mrd. EUR) nutzen, sagte der Minister auf der Jasz-Expo und dem Jaszapati-Festival in Mittelungarn. Ungarn kann weiterhin mit Brüssel über das Konjunkturprogramm debattieren, „aber wir haben ein Anrecht auf diese Gelder“, sagte Varga und fügte hinzu, dass Ungarn, sobald die Streitigkeiten beigelegt seien und es das Geld erhalte, in der Lage sein werde, es schneller zurückzuzahlen.

Ziel sei es, Ungarn auf dem Wachstumspfad zu halten und die wirtschaftlichen Errungenschaften der vergangenen Jahre zu bewahren, so Varga. „Die Krise hat deutlich gemacht, dass die guten Regierungen diejenigen sind, die am schnellsten reagieren, und genau das hat die ungarische Regierung getan“, sagte er.

Varga sagte, Ungarn sei vor dem Ausbruch der Pandemie eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften gewesen. Die jährliche Wachstumsrate des Landes lag zwischen 2014 und 2019 bei durchschnittlich 4,1 %, während die durchschnittliche Wachstumsrate in der Europäischen Union bei 2,1 % lag. Ungarn habe einen ausgeglichenen Haushalt und die Staatsverschuldung sei von 80 % auf 65 % des BIP gesenkt worden, sagte er. Varga wies darauf hin, dass Ungarns Wirtschaft 2019 um 4,6 % wuchs. Im zweiten Quartal 2021 habe das Wachstum das Niveau vor der Pandemie übertroffen, sagte der Minister und merkte an, dass nur sechs EU-Länder dieses Kunststück vollbracht hätten. Die Industrieproduktion sei in der ersten Jahreshälfte um 17 % gestiegen, sagte Varga.