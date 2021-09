Renovierte Schule der deutschen Minderheit in Sopron eingeweiht

Die nationalen Selbstverwaltungen der deutschen Minderheit in Ungarn haben in den letzten zehn Jahren viele Aufgaben übernommen, was zu bedeutenden Veränderungen im kulturellen Leben und im Bildungswesen der Minderheit geführt hat, sagte ein Staatssekretär aus dem Büro des Ministerpräsidenten am Sonntag in Sopron, wo er das renovierte Gebäude der örtlichen deutschen Grundschule einweihte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Während die deutsche Gemeinschaft in Ungarn im Jahr 2010 nur wenige Schulen unterhielt, sind es heute 67, sagte Miklós Soltész, Staatssekretär für Kirchen- und Minderheitenbeziehungen, bei der Einweihung. Er wies darauf hin, dass in den von der deutschen Selbstverwaltung betriebenen Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen heute 13.200 Kinder unterrichtet werden. Die renovierte Schule in Sopron hat 800 Schüler, sagte er. Für die Renovierung hat die Regierung 190 Millionen Forint (540.000 EUR) zur Verfügung gestellt, die mit 80 Millionen Forint von der deutschen nationalen Selbstverwaltung ergänzt wurden, sagte er.

Imre Ritter, der Sprecher der deutschen Minderheit im ungarischen Parlament, sagte bei der Zeremonie, dass die Modernisierung von Einrichtungen, die von Minderheitenselbstverwaltungen in Ungarn betrieben werden, mehrere Milliarden Forint kostet. „Eine Priorität im öffentlichen Bildungswesen für Minderheiten ist es, sicherzustellen, dass wir unsere kulturelle Identität auch in Zukunft bewahren können“, sagte er.