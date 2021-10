Varga: Ungarische Interessen bei Gesprächen über globale Mindestkörperschaftsteuer durchgesetzt

Ungarn hat seine Interessen bei den internationalen Gesprächen über die globale Mindestkörperschaftsteuer durchsetzen können, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Körperschaftsteuer in Ungarn werde bei 9 % bleiben, so Varga in einem Facebook-Post. Die globale Steuer werde mit einer „zielgerichteten Lösung“ erhoben, die die tatsächliche wirtschaftliche Aktivität berücksichtige, sagte er. „Das bedeutet, dass Unternehmensvermögen und Lohnkosten nach einer speziellen Berechnungsmethode abzugsfähig sein werden, so dass diejenigen Unternehmen, die Aktivitäten mit echtem und nicht mit fiktivem Vermögen und Lohnkosten ausüben, eine Präferenz in Anspruch nehmen können“, erklärte er.

Ungarn habe auch erfolgreich eine zehnjährige Übergangsfrist ausgehandelt, fügte der Minister hinzu. „Wir haben ernstzunehmende Ergebnisse erzielt, wir können dies ohne weiteres als ungarischen Erfolg bezeichnen – es war richtig, dass wir für unsere Interessen eingetreten sind“, sagte Varga.