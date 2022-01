Varga: EU hält ungarische Konjunkturmittel aus politischen Gründen zurück

Die Entscheidung der Europäischen Union, Polen und Ungarn die Mittel für den Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie zu verweigern, sei „eindeutig politisch motiviert“, sagte der ungarische Finanzminister Mihály Varga am Rande eines Treffens der EU-Finanzminister (Ecofin) am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarn war eines der ersten Länder, das im vergangenen Mai einen Konjunkturplan vorgelegt hat, so Varga. Doch nachdem das ungarische Parlament im Juni Änderungen an seinem Kinderschutzgesetz verabschiedet hatte, das nach Ansicht der EU-Institutionen LGBTQ-Personen diskriminiert, „beurteilte die Europäische Kommission den ungarischen Plan auf politischer Basis“, so Varga. Paolo Gentiloni, der EU-Wirtschaftskommissar, sagte bei den Gesprächen am Dienstag, dass die Frage der Diskriminierung im ungarischen öffentlichen Bildungswesen „einer der Hauptgründe für die Verweigerung der ungarischen Konjunkturmittel“ sei, so Varga. „Ungarn findet das inakzeptabel. Die Maßnahmen der Europäischen Kommission schaden dem fairen Wettbewerb“, sagte er.

Die Europäische Union habe bereits 50 Millionen Euro an andere Länder ausgezahlt, die damit ihren eigenen Unternehmen und anderen Wirtschaftsakteuren einen Vorteil verschafft und die Interessen ungarischer Unternehmen geschädigt hätten, sagte er. „Ungarn hat ein Recht auf dieses Geld, und wir betrachten Verzögerungen als einen Schritt gegen die ungarische Wirtschaft“, sagte Varga. Gleichzeitig befinde sich Ungarn nun in einer Situation, in der es die Aufnahme von Krediten des Internationalen Währungsfonds oder der EU vermeiden könne und sich erfolgreich selbst finanziere, sagte er. Dies habe die Bewertung des Landes verbessert.

Im Hinblick auf die im Februar anstehende Wirtschaftsprognose der Europäischen Kommission sagte Varga, dass die Prognose wahrscheinlich bestätigen werde, dass Ungarn zu einem „guten, stabilen und ausgewogenen Wachstum“ zurückgekehrt sei. Gleichzeitig seien die Staatsverschuldung und das Haushaltsdefizit zwar rückläufig, aber noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Pandemie, sagte er.

In Bezug auf die EU-Mindeststeuer für Unternehmen verwies Varga auf die „beachtlichen Erfolge“ Ungarns bei den Gesprächen während der Debatte im vergangenen Jahr. Ungarn habe erreicht, dass bestimmte Unternehmen unter besondere Besteuerungsanforderungen fallen könnten, anstatt die EU-Mindeststeuer pauschal einzuführen, sagte er. Die Länder hätten außerdem eine zehnjährige Übergangsfrist. Derzeit vertrete Ungarn die Auffassung, dass die Regelung zur Mindestkörperschaftssteuer nicht wie geplant im Januar 2023 eingeführt werden sollte, sagte er. „Schnelligkeit kann nicht vor Überlegung gehen“, sagte er. Nach der Umsetzung werden ungarische Unternehmen keine Steuererhöhungen hinnehmen müssen und weiterhin die niedrigsten Unternehmenssteuern in Europa zahlen, sagte er.